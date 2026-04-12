Escándalo: Fabián Bustos asegura que el árbitro Andrés Rojas aceptó error en penalti no sancionado a Falcao

El director técnico del Embajador consideró que la administración de justicia frente a Santa Fe estuvo inclinada para el rival.

Fabián Bustos, director técnico de Millonarios. – Vizzor Image.

En medio de alguna molestia por el arbitraje visto este domingo, Fabián Bustos, director técnico de Millonarios, acudió a la conferencia de prensa tras el empate en condición de local frente a Santa Fe. El estratega reveló que alcanzó a escuchar a Andrés Rojas aceptando que se había equivocado al no sancionar una acción de penalti contra Falcao García.

Dificultades en el juego aéreo

“Necesitamos más concentración para que no pase eso, pero el rival también tiene su mérito. Dominamos en el inicio del partido y nosotros jugamos a ganarlo, mientras que ellos fueron a no perderlo. Eso lo digo con mucho respeto. Dominamos todos los rubros: la posesión, los centros, las tarjetas… tuvimos un error que hay que corregir porque nos cuesta dos puntos“.

¿El equipo arbitral admitió un error?

“Yo entré a sacar a mis jugadores y alcancé a escuchar eso, pero ya está. Ya no se puede cambiar. No nos sirve quedarnos sin otro jugador. (…) Siento que, si se llega a cobrar penal, seguramente van y lo revisan. No entiendo por qué no se revisa. Entiendo que es una falta para penalti en mi opinión. ¿Cuál es el problema con revisarla? Que no tomen la decisión los de afuera, sino el árbitro. Falcao iba con posibilidad de hacer el gol y lo sacaron de la posición. A mí me preocupa es por qué no se revisa. Para mí, es una jugada clara”.

Arbitraje inclinado

“Siento que fuimos superiores, menos en los últimos cinco minutos. Hay jugadas puntuales que se pitaron de un lado y de otro no. Dominamos el juego y tuvimos siete tarjetas. La hablé con respeto, porque es extraño que un equipo que domina tenga tantas tarjetas. Hasta con 10 hombres tuvimos ocasiones y jugadas que se podían revisar. Tenemos una herramienta tan importante como el VAR y no la usamos“.

Sensaciones sobre su equipo

“Falcao entró 15 minutos más el descuento y lo hizo bien. Tenemos a Moreno Paz y a Banguero para jugar atrás. El equipo tiene fuerza y dominó al rival. En este momento, estamos en una posición expectante, en la que dependemos de nosotros mismos. Vamos a pelear partido a partido, pero tenemos la vista puesta en Boston River. Estamos convencidos de lo que estamos haciendo y no fue una mala presentación, como sí sucedió en Chile. El equipo hoy fue al frente y sucedieron algunas cosas que nos privaron de obtener el resultado. Estamos bien y seguiremos peleando por todo”.

Urgencia defensiva

“Se habla de que nosotros somos un equipo defensivo y la gente tiene derecho a opinar, pero algunas las analizo más. Somos el segundo equipo que más goles hizo. Si un equipo quiere pelear el campeonato, debe hacer cerca de dos goles por partido, en promedio. Eso lo estamos intentado, pero también se tiene que ser de las defensas menos vencidas. El fútbol es eso. En el fútbol de hoy, se hacen muchos goles de pelota parada y de centros y pocos desde la elaboración. Tenemos que recibir menos goles para estar donde queremos“.

Cambio de sistema

“No es que no podamos cambiar el sistema, porque sí lo he hecho para terminar jugando con cuatro en el fondo. A lo mejor, se nota menos porque ha sido en partidos donde conseguimos el resultado. Eso se da cuando se puede hacer. Nosotros hemos jugado 4-4-2 y 4-3-3. Nos acomodamos a los jugadores que tenemos. Siempre dependo de eso para usar un sistema u otro. La gente empieza a dudar, pero es lo que estamos haciendo lo que nos ha llevado a pelear donde estamos y salir del fondo. Hoy me siento más hincha de Millonarios que cualquiera y queremos ir por todo“.

Te puede interesar