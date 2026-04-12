Pensiones IMSS: ¿Quiénes son los trabajadores que podrían perder su pensión este mes?

Miles de pensionados podrían perderse sus próximos depósitos tras la revisión de posibles irregularidades que plantea el IMSS durante este 2026

¿Quién puede perder su pensión del IMSS? | Reuters

El endurecimiento en los controles del Instituto Mexicano del Seguro Social marca un nuevo capítulo para los pensionados en México. En las últimas semanas, el organismo ha reforzado la supervisión de su padrón con cruces de información y mecanismos digitales que buscan detectar irregularidades en tiempo real. El resultado podría ser significativo: miles de beneficiarios estarían en riesgo de ver suspendidos sus pagos mensuales si no cumplen con los requisitos o presentan inconsistencias en su situación.

Este proceso de vigilancia coincide con un momento clave para el sistema de pensiones, tras la actualización de la Pensión Mínima Garantizada a 10,636.54 pesos mensuales, ajuste que se da en línea con criterios inflacionarios avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bajo este nuevo escenario, el Instituto ha puesto el foco en cinco situaciones recurrentes que pueden derivar en la suspensión o pérdida del beneficio, y que conviene tener claras para evitar contratiempos.

Pensión IMSS: ¿Cuáles son los errores por los que podrían perder su derecho los pensionados?

La pensión del IMSS no es un ingreso incondicional: existen supuestos legales en los que puede suspenderse o incluso perderse. Uno de los más frecuentes ocurre cuando el pensionado se reincorpora al trabajo de forma “invisible”. De acuerdo con la ley, si una persona vuelve a cotizar en el régimen obligatorio antes de seis meses de haberse jubilado, o lo hace con el mismo patrón, el sistema interpreta que ya no existe estado de cesantía y procede a suspender el pago.

Otro punto crítico es la actualización de datos de supervivencia. Aunque ya no se exige en la mayoría de los casos una comprobación presencial, el Instituto valida la información mediante biometría digital y cruces administrativos con el Registro Nacional de Población. Si se detectan inconsistencias en la CURP o falta de actualización, especialmente en pensionados que viven en el extranjero, el depósito puede detenerse de manera preventiva.

En el caso de las pensiones por viudez, el cambio de estado civil es determinante. La normativa establece que el beneficio concluye si el beneficiario contrae matrimonio nuevamente o entra en concubinato. Cuando se confirma esta situación, el IMSS cancela la pensión de forma definitiva y únicamente otorga un pago único equivalente a tres años como finiquito.

Las pensiones por invalidez o por riesgos de trabajo también están sujetas a control médico. Los beneficiarios deben acudir a revisiones periódicas para acreditar que la condición persiste. Ignorar estas citas puede derivar en la suspensión del pago, ya que el IMSS puede asumir que la incapacidad ha cesado o que no es posible comprobarla.

Finalmente, el cobro indebido de asignaciones familiares es otra causa relevante. Este apoyo adicional, otorgado por hijos dependientes, requiere que se mantengan las condiciones que le dieron origen. Si el IMSS detecta que el beneficiario continúa recibiendo el porcentaje extra sin cumplir los requisitos, por ejemplo, cuando el hijo deja de estudiar, puede suspender la pensión completa para ajustar el monto y recuperar los pagos realizados en exceso.

¿Cuál es la pensión mínima del IMSS en México?

La Pensión Mínima Garantizada se mantiene como uno de los pilares del sistema de retiro en México al asegurar un ingreso base para los trabajadores pensionados bajo la Ley del Seguro Social. Para 2026, este monto quedó fijado en aproximadamente 10,636.54 pesos mensuales, equivalente al salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, según los ajustes más recientes. Como cada año, la cifra se actualizará en febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), indicador publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que permite mantener su poder adquisitivo frente a la inflación.

No obstante, este beneficio aplica bajo condiciones específicas. El monto mínimo garantizado está dirigido a quienes, pese a cumplir con los requisitos para pensionarse, obtendrían una cantidad menor tras el cálculo del IMSS. Entre los factores clave destacan contar con al menos 500 semanas cotizadas, el promedio salarial de los últimos cinco años y la edad de retiro, que determina el porcentaje final del beneficio, 75% desde los 60 años y el 100% a partir de los 65. Cabe subrayar que cualquier actualización en la pensión mínima sólo impacta a nuevas solicitudes: quienes inicien su trámite después del 1 de febrero de 2026 accederán al monto vigente, mientras que los trámites anteriores conservarán las condiciones previas.

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