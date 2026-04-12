¡Defiende el título! Rory McIlroy se convierte en el cuarto bicampeón de la historia del Masters 2026

El golfista de 36 años gana el Masters 2026 con -12 y logra el bicampeonato. Entra al grupo histórico junto a Nicklaus, Faldo y Tiger Woods tras 24 años

El norirlandés inicia su dinastía en Augusta | Reuters

Rory McIlroy volvió a poner su nombre en la historia grande del golf. El norirlandés se consagró bicampeón del Masters 2026 tras cerrar con -12, resistiendo la presión en una ronda final cargada de tensión en Augusta National. No fue una victoria cómoda, sino una en la que tuvo que sostenerse en los momentos clave para asegurar su segundo saco verde consecutivo.

El triunfo tiene un peso histórico enorme. Solo Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods habían logrado ganar dos Masters seguidos, siendo Woods el último en hacerlo hace 24 años. McIlroy rompe esa sequía y se mete en un grupo selecto, confirmando su lugar entre los grandes del deporte tras años de buscar este tipo de dominio en Augusta.

McIlroy resiste la presión y hace historia

La ronda final no fue sencilla. McIlroy llegó al domingo tras perder una ventaja amplia el sábado, lo que abrió completamente el torneo. La presión aumentó desde el inicio, con varios jugadores acechando el liderato y obligándolo a responder en cada hoyo.

El norirlandés supo reaccionar en el momento justo. Aunque no tuvo una ronda perfecta, logró mantener el control en los últimos hoyos, evitando errores graves y asegurando pares clave que terminaron siendo decisivos. Su tarjeta de 71 golpes fue suficiente para sostener el liderato y sellar el bicampeonato.

Este triunfo también representa una reivindicación personal. Durante años, Augusta fue un escenario complicado para McIlroy, pero ahora se ha convertido en el lugar donde consolidó su legado. Dos títulos consecutivos cambian por completo la narrativa de su carrera.

Scheffler y el grupo perseguidor aprietan el cierre

Detrás de McIlroy, Scottie Scheffler firmó una ronda final espectacular de 68 golpes (-4) para terminar en -11. El estadounidense presionó hasta el final, obligando al líder a no cometer errores en el cierre.

Además, Scheffler dejó un dato histórico: completó el fin de semana sin cometer bogeys, algo que no ocurría en el Masters desde 1942. Su desempeño lo mantuvo como la principal amenaza hasta el último momento.

El grupo perseguidor también tuvo protagonismo. Tyrrell Hatton, Russell Henley, Justin Rose y Cameron Young finalizaron en -10, confirmando una de las ediciones más competidas de los últimos años. Young, que inició el domingo como colíder, no logró sostener el ritmo en el cierre.

Latinoamericanos sin protagonismo en Augusta

El Masters 2026 dejó un balance complicado para los golfistas latinoamericanos. Ninguno logró superar el corte, lo que los dejó fuera de la pelea desde el viernes.

Entre los nombres destacados, Carlos Ortiz (México) terminó con +11, mientras que Nico Echavarría (Colombia) finalizó con +13. En el caso de Argentina, Mateo Pulcini (amateur) cerró con +15 y Ángel Cabrera con +16, ambos lejos de la clasificación al fin de semana.

La ausencia de latinoamericanos en las rondas finales marcó una edición sin representación regional, dejando como tarea pendiente mejorar el rendimiento en futuras ediciones del torneo más exigente del calendario.

Tabla final del Masters 2026

1 | Rory McIlroy (NIR) | -12 | -1 | F | 276

2 | Scottie Scheffler (USA) | -11 | -4 | F | 277

T3 | Tyrrell Hatton (ENG) | -10 | -6 | F | 278

T3 | Russell Henley (USA) | -10 | -4 | F | 278

T3 | Justin Rose (ENG) | -10 | -2 | F | 278

T3 | Cameron Young (USA) | -10 | +1 | F | 278

T7 | Collin Morikawa (USA) | -9 | -4 | F | 279

T7 | Sam Burns (USA) | -9 | +1 | F | 279

T9 | Max Homa (USA) | -8 | -5 | F | 280

T9 | Xander Schauffele (USA) | -8 | -4 | F | 280

11 | Jake Knapp (USA) | -7 | -2 | F | 281

T12 | Jordan Spieth (USA) | -5 | -4 | F | 283

T12 | Hideki Matsuyama (JPN) | -5 | -3 | F | 283

T12 | Brooks Koepka (USA) | -5 | -1 | F | 283

T12 | Patrick Reed (USA) | -5 | +1 | F | 283

T12 | Patrick Cantlay (USA) | -5 | +1 | F | 283

T12 | Jason Day (AUS) | -5 | +3 | F | 283

T18 | Viktor Hovland (NOR) | -4 | -5 | F | 284

T18 | Maverick McNealy (USA) | -4 | -5 | F | 284

T18 | Matt Fitzpatrick (ENG) | -4 | -1 | F | 284

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