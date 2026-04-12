Hoy No Circula este 13 de abril 2026: ¿Qué carros no salen el lunes en CDMX y Edomex?

Sin Doble Hoy No Circula activo, este lunes 13 de abril aplican restricciones habituales; revisa qué autos descansan y evita sanciones

Hoy No Circula este 13 de abril; revisa restricciones y evita multas. Reuters

Las vacaciones de Semana Santa han llegado a su final y con ello, la actividad vuelve a su normalidad con el regreso a clases, a pesar de ello, la aplicación del programa Hoy No Circula continúa este lunes 13 de abril de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México como parte de las medidas permanentes para controlar la contaminación en el Valle de México. Las restricciones se mantienen bajo el esquema habitual, de 5 de la mañana a las 22:00 horas, tiempo del centro del México, por lo que es importante que los automovilistas verifiquen si su vehículo puede circular.

Antes de salir, se recomienda revisar el engomado, la terminación de placa y el holograma del vehículo, ya que el incumplimiento puede derivar en sanciones económicas y otros inconvenientes para los conductores.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el lunes 13 de abril de 2026 y cuáles sí?

Para este lunes 13 de abril de 2026, el programa Hoy No Circula opera de forma habitual, ya que no se ha activado la contingencia ambiental en el Valle de México, a pesar de que la calidad del aire se reporta como mala por altos niveles de ozono. Las autoridades han recomendado mantenerse atentos a posibles cambios durante el día.

Las restricciones aplican de las 05:00 a las 22:00 horas y afectan a los siguientes vehículos:

Autos con holograma 1 y 2 con engomado amarillo

Vehículos con terminación de placas 5 y 6

Autos con placas foráneas, que no pueden circular de 05:00 a 11:00 horas

Hoy No Circula. Foto: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

Estas medidas buscan reducir la cantidad de vehículos en circulación en momentos críticos del día, ayudando a disminuir la concentración de contaminantes en la atmósfera. Por otro lado, sí pueden circular sin restricciones los vehículos con holograma 0 y 00, así como los autos eléctricos e híbridos. También quedan exentos el transporte público y unidades de emergencia. Aunque no hay Doble Hoy No Circula activo, las condiciones ambientales podrían cambiar, por lo que se recomienda seguir los reportes oficiales.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se implementa cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México. Esta medida se activa principalmente cuando los niveles de ozono superan los 154 partes por billón (ppb) en alguna de las estaciones de monitoreo, lo que indica una mala calidad del aire que puede afectar la salud de la población.

Además, esta situación suele presentarse bajo condiciones climáticas desfavorables, como la presencia de sistemas anticiclónicos que generan cielo despejado, alta radiación solar y poco viento, factores que impiden la dispersión de contaminantes. Ante este escenario, las autoridades buscan reducir la emisión de gases contaminantes limitando la circulación vehicular.

Cuando entra en vigor el Doble Hoy No Circula, las restricciones se amplían. Los vehículos con holograma 2 dejan de circular por completo, mientras que los de holograma 1 enfrentan mayores limitaciones, con restricciones adicionales según la terminación de placa. Incluso algunos autos con holograma 0 y 00 pueden verse afectados, dependiendo del día y del esquema aplicado, con el objetivo de disminuir de manera inmediata la contaminación y proteger la salud pública.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

No respetar el programa Hoy No Circula puede generar multas que van aproximadamente de 2,000 a 3,000 pesos, dependiendo de la entidad y la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además de la sanción económica, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica costos adicionales por arrastre y estancia. En muchos casos, el gasto total puede ser considerablemente mayor.

Por ello, las autoridades recomiendan respetar las restricciones, verificar la información oficial antes de salir y considerar alternativas de transporte para evitar contratiempos y sanciones.

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