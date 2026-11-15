San Pedro vs Marquense en vivo: resultado y goles del partido del Apertura 2026 de la Liga de Guatemala

Sigue el minuto a minuto del partido entre San Pedro y Marquense por la jornada 20 del Torneo Apertura de Guatemala.

San Pedro vs Marquense, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de San Pedro FC vs Marquense! Ambos equipos se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la jornada 20 del Torneo Apertura 2026 de Guatemala, en un duelo entre representantes del departamento de San Marcos. Los Gallos buscarán hacerse fuertes como locales, mientras que los Leones intentarán sumar fuera de casa. El último enfrentamiento entre ambos terminó 0-0, el pasado 12 de septiembre, por la novena fecha del campeonato.

San Pedro FC llega a este compromiso con la intención de recuperarse después de perder por 2-1 frente a Deportivo Mixco el pasado 7 de noviembre. El conjunto sampedrano necesita volver a sumar de a tres para mejorar su posición en la tabla y afrontar con mayor tranquilidad las últimas jornadas de la fase regular. Después de este encuentro, los Gallos deberán visitar a Cobán Imperial.

Por su parte, Deportivo Marquense buscará dejar atrás la derrota por 2-0 ante Comunicaciones en su última presentación, también disputada el 7 de noviembre. Los Leones intentarán mejorar su producción ofensiva y conseguir un resultado que les permita recuperar terreno en la clasificación. El conjunto visitante también buscará romper la tendencia de empates en sus enfrentamientos recientes frente a San Pedro FC.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el San Pedro vs Marquense hoy domingo 15 de noviembre de 2026?

El encuentro entre San Pedro y Marquense será el domingo 15 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Municipal de San Pedro y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del San Pedro vs Marquense para la jornada 20, al momento

Ni San Pedro MC ni Marquense cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 20 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Estos son los equipos elegidos por Edwin Vásquez y Fernando Banegas.

San Pedro : Vander Cruz, David Álvarez (C), Steveth Chacón, Renny Folleco, Aarón Navarro, Edgar Macal, Emerson Garcia, Osman Salguero, Luis Martínez, Igor da Silva, Julio Fajardo. DT : Edwin Vásquez.

: Vander Cruz, David Álvarez (C), Steveth Chacón, Renny Folleco, Aarón Navarro, Edgar Macal, Emerson Garcia, Osman Salguero, Luis Martínez, Igor da Silva, Julio Fajardo. : Edwin Vásquez. Marquense: Gustavo Gutiérrez, Randall Corado, Elías Vásquez, Fernando Fuentes, Keyner Agustín, Edwin Castillo, Yordin Hernández, Brandon De León, Denilson Ochaeta, David Chuc (C), Alexis Matta. DT: Fernando Banegas.

Antecedentes del San Pedro vs Marquense y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron San Pedro y Marquense:

12 de septiembre de 2026 | Marquense 0-0 San Pedro | Torneo Apertura

10 de marzo de 2024 | San Pedro 0-0 Marquense | Primera División

27 de enero de 2024 | Marquense 2-1 San Pedro | Primera División

27 de septiembre de 2023 | San Pedro 2-2 Marquense | Primera División

12 de agosto de 2023 | Marquense 1-0 San Pedro | Primera División

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