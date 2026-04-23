Tarjeta Bienestar 2026: ¿Cuándo es la fecha límite para recogerla y qué documentos necesito?

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar continúa en abril para adultos mayores y mujeres registradas; revisa fechas y requisitos

Todo lo que debes saber de este apoyo económico. | @apoyosbienestar

La entrega de apoyos sociales en México continúa este mes de abril con la distribución de tarjetas del Banco del Bienestar para nuevos beneficiarios. Este proceso forma parte de los programas dirigidos a sectores específicos de la población, con el objetivo de garantizar el acceso a recursos económicos de manera directa.

Durante esta semana, autoridades federales informaron sobre el calendario y los detalles para la entrega de las tarjetas que serán los medios en los que recibirán los pagos, por lo que es importante que las personas registradas estén atentas a la información oficial para acudir en tiempo y forma.

¿A quiénes se entrega la Tarjeta Bienestar en este mes de abril?

La distribución de tarjetas está dirigida a personas que se registraron previamente en los programas sociales. En este periodo, recibirán su tarjeta los adultos mayores de 65 años y las mujeres de entre 60 y 64 años que completaron su inscripción en febrero de 2026.

Estos grupos forman parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de la Pensión Mujeres Bienestar. Una vez que cuenten con su tarjeta, podrán acceder al apoyo económico correspondiente, el cual se entrega de forma bimestral.

Para recoger la tarjeta, es necesario presentarse en la sede asignada con identificación oficial vigente, así como con el comprobante de registro. Las autoridades han señalado que la entrega es personal, por lo que cada beneficiario debe acudir en la fecha indicada.

Calendario de entrega de la Tarjeta Bienestar:

El proceso de entrega se llevará a cabo del lunes 20 al sábado 25 de abril de 2026. Durante estos días, los beneficiarios serán convocados de manera individual para acudir por su tarjeta.

La información sobre el día, la hora y el lugar específico se enviará mediante un mensaje de texto al número de teléfono que fue proporcionado al momento del registro. Por ello, se recomienda revisar constantemente el celular para no perder la notificación.

Una vez que reciban su tarjeta del Banco del Bienestar, los beneficiarios podrán disponer de su apoyo económico, que corresponde a 6,400 pesos bimestrales en el caso de adultos mayores y 3,100 pesos para mujeres de 60 a 64 años.

Las autoridades también informaron que, en las próximas semanas, continuará la incorporación de otros programas, incluyendo la entrega de tarjetas para estudiantes, la cual se prevé que inicie en mayo de 2026.

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