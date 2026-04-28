Megamarcha de la CNTE este viernes 1 de mayo en CDMX: calles cerradas, bloqueos y vías alternas
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) saldrán a las calles en el marco del Día del Trabajo
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La Ciudad de México se prepara para una jornada de movilización este viernes 1 de mayo de 2026, cuando integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) salgan a las calles en el marco del Día del Trabajo. La convocatoria prevé afectaciones en algunas de las principales vialidades de la capital, por lo que autoridades piden a la población anticipar traslados.
La movilización está programada para iniciar alrededor de las 9:00 horas desde el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino, lo que implica posibles bloqueos y cierres en puntos clave de la ciudad.
1 de mayo: ¿Cuáles son las calles cerradas por la megamarcha del Día del Trabajo en CDMX?
La ruta prevista de la megamarcha contempla el paso por algunas de las avenidas más transitadas de la capital. Entre las vialidades que podrían presentar cierres o afectaciones se encuentran:
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Calle 5 de Mayo
- Circuito Plaza de la Constitución (Zócalo)
Además, el impacto se extendería al Centro Histórico en general, debido a la concentración de contingentes en la zona final del recorrido. Estas calles forman parte del trayecto habitual de movilizaciones que parten del Ángel hacia el primer cuadro de la ciudad, por lo que se espera presencia de manifestantes durante varias horas.
Día del Trabajo: vías alternas a los cierres por la megamarcha de la CNTE del 1 de mayo
Ante los cierres viales, autoridades y reportes de movilidad recomiendan utilizar rutas alternas para evitar retrasos. Algunas de las opciones para circular en la capital durante la jornada son:
- Circuito Interior
- Avenida Chapultepec
- Eje 1 Norte
- José María Izazaga
- Fray Servando Teresa de Mier
- Eje 1 Oriente
Estas avenidas permiten rodear el Centro y conectar con otras zonas de la ciudad sin atravesar el punto principal de la movilización. También se sugiere considerar el uso de transporte público y revisar actualizaciones en tiempo real, ya que las condiciones pueden cambiar conforme avance la marcha.
¿Por qué se conmemora el 1 de mayo el Día del Trabajo?: origen e historia
El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo en recuerdo de las protestas obreras ocurridas en Chicago en 1886, cuando trabajadores exigieron una jornada laboral de ocho horas. Durante esas movilizaciones se registraron enfrentamientos y detenciones que marcaron la lucha por los derechos laborales.
A partir de entonces, esta fecha se convirtió en un símbolo de las demandas del movimiento obrero a nivel mundial. En México, el Día del Trabajo es considerado descanso obligatorio y suele acompañarse de marchas, actos sindicales y expresiones públicas para exigir mejoras laborales.