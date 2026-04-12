Alcaraz se rinde ante Sinner tras la final de Montecarlo: “Es algo increíble lo que has hecho”

El español elogió la racha histórica del italiano y Sinner valoró su regreso al número 1 tras ganar su primer gran título en arcilla

El italiano levantó su cuarto Masters 1000 consecutivo en Montecarlo | Reuters

Carlos Alcaraz asumió la derrota en Montecarlo con reconocimiento a su rival. El español destacó la dimensión del logro de Jannik Sinner tras caer en la final del Masters 1000, en un partido que definió el liderato del ranking ATP y que consolidó el dominio reciente del italiano en la temporada 2026.

El español, con el trofeo de finalista en mano, reconoció el nivel de su rival tras una semana en la que encadenó su cuarto Masters 1000 consecutivo. La final en el Court Rainier III se resolvió en dos sets con un desarrollo condicionado por el viento, errores no forzados y momentos de alta presión en los turnos de servicio.

Alcaraz subrayó que la secuencia lograda por el de San Cándido en este arranque de temporada sólo tenía un antecedente directo en el circuito. Antes del italiano, únicamente Novak Djokovic en 2015 había sido capaz de ganar Indian Wells, Miami y Montecarlo en un mismo año, enlazando el Sunshine Double con el primer gran torneo de la gira de arcilla: “Sólo un jugador había ganado en Indian Wells, Miami y aquí el mismo año, y tú eres el segundo. Es algo increíble lo que has hecho”.

El español también amplió el reconocimiento hacia el entorno de su rival , destacando el trabajo de su equipo y el valor de haber conseguido el título con su familia presente en el estadio. Ese triunfo, además, colocó a Sinner junto a Djokovic y Rafael Nadal como los únicos jugadores desde 1990 capaces de encadenar cuatro títulos consecutivos de Masters 1000. “Hay que felicitar a Jannik por todo el trabajo que está haciendo con todo su equipo. Estoy contento de que puedas ganar títulos delante de tu familia que está aquí”.

Después, dirigió su mensaje hacia su propio equipo, contextualizando la derrota dentro del proceso competitivo y el rendimiento mostrado durante la semana en Montecarlo, donde alcanzó su décima final de Masters 1000. “No era el final que queríamos, pero hemos disfrutado tanto dentro como fuera de la pista. Siempre me hacéis sentir como en casa. Vamos a estar mejor la próxima vez”.

Sinner festeja su primer gran título en tierra batida

Del lado del campeón, Sinner explicó que su presencia en Montecarlo respondía a una planificación orientada a sumar partidos en arcilla y construir sensaciones de cara a los siguientes torneos. El italiano destacó el nivel del partido y las condiciones cambiantes que afectaron el ritmo de juego durante la final.

“Vinimos aquí intentando jugar la mayor cantidad de partidos posible, obteniendo buenas sensaciones antes de los próximos grandes torneos. Hoy el nivel fue muy alto por parte de los dos. Había un poco de viento, algo de brisa. Fueron condiciones diferentes a las que había traído el torneo. El resultado es increíble. Volver al número 1 significa mucho para mí… Estoy muy feliz de ganar un gran título en esta superficie. No lo había hecho antes y significa mucho para mí”.

Sinner también detalló el ajuste que le permitió revertir el segundo set, en el que pasó de estar abajo por un break a cerrar el partido con control desde la devolución. El italiano identificó el cambio de pelotas como un punto clave y explicó cómo gestionó el desgaste físico en el tramo final del encuentro.

“Me sentía cerca en los juegos de devolución y sentí que las bolas nuevas me ayudaban, el cambio de pelotas fue en el 2-1, e intenté mantenerme mentalmente ahí. Traté de seguir presionando. Me sentía un poco cansado, así que intenté mantener la mentalidad correcta, así que tener este trofeo significa mucho para mí”.

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