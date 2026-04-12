Chelsea vs Manchester City en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 32

El City visita Stamford Bridge con la oportunidad de recortar distancias tras la derrota del Arsenal y meterse de lleno en la pelea por la Premier

Chelsea vs Manchester City, en vivo online | Claro Sports

El Manchester City tiene una oportunidad directa en la carrera por el título. La derrota del Arsenal ante Bournemouth abrió un escenario que permite al equipo de Pep Guardiola recortar distancia en la jornada 32 si consigue los tres puntos en Stamford Bridge. Con partidos pendientes y margen en la tabla, el resultado puede modificar la pelea en la parte alta de la clasificación.

El contexto inmediato refuerza el peso del partido. El City llegaría a seis puntos del liderato en caso de victoria, con un partido pendiente, manteniéndose en la disputa antes de enfrentar al propio Arsenal en la siguiente fecha. Del otro lado, Chelsea necesita sumar para sostenerse en la zona de puestos europeos, en una temporada marcada por la irregularidad y resultados recientes negativos en liga.

¿A qué hora inicia el Chelsea vs Manchester City hoy 12 de abril de 2026?

El partido entre Chelsea y Manchester City se disputa este domingo 12 de abril de 2026 en el estadio Stamford Bridge, en Londres, Inglaterra. El encuentro corresponde a la jornada 32 de la Premier League y forma parte de la recta final del calendario, donde los puntos tienen impacto directo en la tabla tanto en la lucha por el título como en la clasificación europea.

En México, el duelo inicia a las 09:30 horas (tiempo del centro). En Sudamérica se podrá seguir desde las 10:30 en Colombia, Perú y Ecuador, mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil comenzará a las 12:30.

Alineaciones del Chelsea vs Manchester City para la jornada 32, al momento

Chelsea : Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Jorrel Hato, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Andrey Santos; Estevao, Cole Palmer, Pedro Neto; Joao Pedro.

: Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Jorrel Hato, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Andrey Santos; Estevao, Cole Palmer, Pedro Neto; Joao Pedro. Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Nico O’Rilley; Bernardo Silva, Rodri; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jeremy Doku; Erling Haaland.

¿Dónde ver el Chelsea vs Manchester City en vivo? Canales de TV y streaming

El partido entre Chelsea y Manchester City podrá verse en streaming mediante la plataforma FOX One, que ofrece el acceso en dispositivos móviles y computadoras con suscripción activa.

En otras regiones, el encuentro se podrá seguir por ESPN y Disney+ en Sudamérica, mientras que en Estados Unidos estará disponible por Telemundo Deportes. Además, disfruta de los mejores momentos del partido, con actualizaciones y estadísticas al momento a través del minuto a minuto de Claro Sports.

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