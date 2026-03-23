Pensión IMSS e ISSSTE 2026: ¿Cuál es la fecha exacta en que cae el pago de abril?

Conoce el calendario oficial de depósitos para pensionados del IMSS e ISSSTE en abril de 2026

Conoce la fecha de depósito para las pensiones IMSS e ISSSTE | Reuters

El pago de pensiones en México correspondiente al mes de abril de 2026 ya tiene fechas definidas para millones de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Ambos organismos mantienen esquemas distintos de dispersión, por lo que es importante conocer cuándo caerá el depósito en cada caso.

Como ocurre cada mes, los depósitos se realizan conforme a calendarios oficiales establecidos desde inicio de año. Estos buscan garantizar orden en la dispersión de recursos y evitar saturaciones en sucursales bancarias, además de asegurar que los beneficiarios cuenten con su dinero en tiempo y forma.

Pensión IMSS: ¿Qué día cae el pago de abril?

En el caso del IMSS, el pago de la pensión correspondiente a abril de 2026 se realizará el miércoles 1 de abril. Este depósito se mantiene sin cambios, ya que la fecha coincide con un día hábil bancario, lo que permite cumplir con el calendario habitual.

El IMSS realiza sus depósitos generalmente el primer día hábil de cada mes. Cuando esta fecha coincide con días festivos o inhábiles, el pago se recorre al siguiente día disponible. Para abril no aplica ningún ajuste, por lo que los pensionados podrán disponer de su dinero desde el inicio del mes.

Pensión ISSSTE 2026: ¿Qué día depositan en abril?

Por su parte, el ISSSTE mantiene su esquema de pagos anticipados. Para abril de 2026, el depósito se realizará el lunes 30 de marzo, es decir, antes de que inicie el mes correspondiente.

Este sistema permite que los pensionados cuenten con sus recursos con anticipación. El depósito se realiza mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria registrada, por lo que el dinero queda disponible desde esa fecha sin necesidad de acudir de inmediato a una sucursal.

¿Cuánto aumentaron este 2026 las pensiones de los jubilados en México?

Durante 2026, las pensiones en México registraron ajustes vinculados al incremento del salario mínimo y a la inflación. En el caso del IMSS, algunos beneficiarios bajo el régimen de la Ley 73 pueden ver reflejado un aumento en su pago, dependiendo de factores como semanas cotizadas y salario previo al retiro.

Además, el gobierno federal mantiene el Fondo de Pensiones para el Bienestar, un mecanismo que busca complementar las pensiones de quienes se jubilan bajo el esquema de cuentas individuales. Este apoyo aplica cuando el monto calculado es menor a un tope establecido (17,364 mil pesos), con el objetivo de mejorar el ingreso mensual de los pensionados.

Tanto el IMSS como el ISSSTE continuarán con sus calendarios de pagos durante el resto del año, por lo que los jubilados podrán seguir recibiendo sus depósitos de forma regular en las fechas ya definidas por cada institución.

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