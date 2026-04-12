César Montes marca por tercer partido consecutivo en la Premier League de Rusia

El zaguero mexicano mantiene su racha goleadora con el Lokomotiv Moscú y llegó a cuatro goles en la temporada

César Montes participó en el empate del Lokomotiv ante Dynamo Majachkalá | Imago7.

César Montes volvió a marcar en la Premier League de Rusia. El defensa mexicano anotó en el empate 1-1 del Lokomotiv Moscú ante Dynamo Majachkalá en la jornada 24 del campeonato, resultado que mantiene al conjunto capitalino en la tercera posición con 45 puntos, aunque cada vez más lejos de la pelea directa por el título.

El gol llegó en el tramo final del partido, cuando el Lokomotiv buscaba evitar la derrota en casa. Al minuto 87, en una jugada directa, Lucas Fasson envió un servicio largo que fue prolongado de cabeza por Nikolái Komlichenko dentro del área. Montes atacó el espacio como delantero y definió con la pierna ante la salida del arquero David Volk.

El guardameta intentó achicar, pero terminó chocando con el defensor Andrés Alarcón, lo que dejó la portería parcialmente desprotegida. El Cachorro alcanzó a desviar el balón con precisión suficiente para mandarlo al fondo y sellar el empate en los minutos finales.

🚨🇷🇺 GOL DE CESAR MONTES EN RUSIA CON EL LOKOMOTIV MOSCU! 🤯



TERCER PARTIDO CONSECUTIVO ANOTANDO. pic.twitter.com/K6gSTHparp — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 12, 2026

Con la igualada, el Lokomotiv llegó a 45 unidades, manteniéndose en el tercer puesto, pero con un partido más que sus rivales directos. La diferencia es de seis puntos respecto al Zenit, segundo lugar, y de siete frente al líder Krasnodar, que marcan el ritmo en la parte alta.

El registro confirma el momento individual del defensa mexicano. Montes suma tres partidos consecutivos anotando en liga: primero en la goleada 5-1 ante Akron Togliatti el 22 de marzo, luego en la derrota 2-1 frente al Spartak Moscú el 5 de abril, y ahora en el empate ante Dynamo Majachkalá.

Con este rendimiento, alcanzó cuatro goles en la temporada 2025/2026 de liga, además de seis desde su llegada al club en septiembre de 2024. Se trata de cifras inusuales para un defensa central, particularmente por la frecuencia reciente de sus anotaciones y su impacto en resultados concretos.

La tendencia no es aislada en su trayectoria reciente. En la Copa Oro 2025, Montes registró tres goles con la selección mexicana, igualando a Raúl Jiménez como máximo anotador del equipo en el torneo. Su producción se concentró en jugadas a balón parado, un recurso que ha trasladado también a su club.

El contexto refuerza su rol rumbo al Mundial 2026. Montes ha sido utilizado como capitán en partidos recientes del Tri y su capacidad para incorporarse al ataque en momentos clave lo posiciona como una variante ofensiva desde la defensa. Su racha en Rusia sostiene ese perfil en la antesala de la competencia internacional.

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