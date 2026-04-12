Benfica vs Nacional, en vivo la Primeira Liga 2026: resultado y goles de la jornada 29
En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Benfica y Nacional Madeira por la fecha 29 de la Primeira Liga.
¿A qué hora inicia el Benfica vs Nacional, hoy 12 de abril de 2026?
El juego válido por la jornada número 29 de la máxima categoría del fútbol de Portugal entre Benfica y Nacional dará inicio a las 12 del medio día, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 11 de la mañana.
Alineaciones del Benfica vs Nacional para la jornada 29, al momento
- Benfica: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Antonio Silva, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Richard Ríos, Leandre Barreiro; Gianluca Prestianni, Rafa Silva, Andreas Schjelderup y Vangelis Pavlidis. DT: José Mourinho.
- Nacional: Kaique Pereira; Alan Núñez, Léo Santos, Zé Vitor, Jose Gomes; Chiheb Labidi, Matheus Dias, Liziero; Daniel Jr, Jesús Ramírez y Witiness Quembo. DT: Tiago Margarido.
¿Dónde ver el Benfica vs Nacional en vivo? Canales de TV y streaming online
El partido que se llevará a cabo en el Estadio Da Luz se podrá sintonizar por las pantallas de fubo TV, Benfica TV Internacional y fubo latino.