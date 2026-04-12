Atlético de Madrid vs Barcelona en vivo: horario y dónde ver los cuartos de final de la Champions League 2026

Se define la llave de los conjuntos españoles donde el cuadro colchonero tiene una ventaja de dos goles

Dónde ver el Atlético vs Barcelona cuartos de final vuelta. | Claro Sports.

El Atlético de Madrid y el Barcelona se preparan para un duelo definitivo en la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, que se disputará este martes 14 de abril a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro tendrá como escenario el Metropolitano y podrá seguirse a través de HBO Max, además del minuto a minuto de Claro Sports, en un choque que promete máxima tensión.

El conjunto blaugrana llega contra las cuerdas tras caer 2-0 en la ida en el Spotify Camp Nou, en un partido que dejó más que goles. El Atlético aprovechó la expulsión de Pau Cubarsí para tomar ventaja con anotaciones de Julián Álvarez y Alexander Sorloth, dejando a los dirigidos por Hansi Flick obligados a una remontada en territorio rojiblanco.

Champions League second leg on the horizon pic.twitter.com/bEzBtHMryz — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 12, 2026

La ida estuvo marcada por decisiones arbitrales que encendieron la polémica. Una de las acciones más discutidas fue una aparente mano dentro del área del Atlético tras un saque de meta en el que Juan Musso y Marc Pubill protagonizaron una jugada confusa que el Barcelona reclamó como penal, pero que ni el árbitro István Kovács ni el VAR consideraron sancionable. Minutos después, la expulsión de Cubarsí, tras revisión en el monitor, terminó por inclinar el partido antes del descanso.

Para la vuelta, el contexto es contrastante en cuanto al presente de ambos equipos. El Barcelona llega como líder de LaLiga con 79 puntos tras golear 4-1 al Espanyol, mientras que el Atlético viene de caer 2-1 ante Sevilla y ocupa la cuarta posición con 57 unidades. Será el tercer enfrentamiento entre ambos en las últimas dos semanas y el quinto en la temporada 2025-2026, en una eliminatoria que definirá quién sigue con vida en la Champions.

Horario y dónde ver Atlético de Madrid vs Barcelona en los cuartos de final de la Champions League 2026

El partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre Atlético de Madrid y Barcelona se disputará el martes 14 de abril en punto de las 13:00 horas tiempo del Centro de México (14:00 horas, tiempo de Colombia).

Este encuentro lo podrás seguir a través de la plataforma de HBO MAX y en el minuto a minuto de Claro Sports.

Alineaciones probables del Atlético de Madrid vs Barcelona para el partido de Champions League 2026

Estos serían los 22 futbolistas que iniciarían el encuentro de vuelta entre colchoneros y culés.

Atlético de Madrid: Juan Musso (P); Matteo Ruggeri, David Hancko, Robin Le Normand, Nahuel Molina; Ademola Lookman, Koke, Marcos Llorente, Giuliano Simeone; Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

Barcelona: Joan García (P); Jules Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Marcus Rashford, Dani Olmo, Lamine Yamal y Robert Lewandowski.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Atlético de Madrid vs Barcelona y cuánto paga?

De acuerdo con la página de caliente.mx, el Atlético de Madrid tiene un momio de +265, el empate uno de +310 y el Barcelona uno de -118. Esto quiere decir que si apuestas 100 pesos ganarías:

Atlético: $365.00

Empate: $410.00

Barcelona: $185.00

Esto quiere decir que el Barcelona es favorito para ganar el juego, seguido del triunfo del Atlético, mientras que el empate es el resultado menos esperado.

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