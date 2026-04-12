Desde Águilas Doradas estallan contra el arbitraje: “Hay algo que no está claro”

Águilas Doradas expresó su inconformidad con el VAR luego de caer ante Junior y pidió una revisión al sistema arbitral en el fútbol colombiano.





Jugadores de Águilas Doradas | VizzorImage.

Águilas Doradas cayó 3-0 ante Junior de Barranquilla en la jornada 16 de la Liga Colombiana, en un partido donde el conjunto local impuso condiciones desde el arranque. Bryan Castrillón al minuto 2, Carlos Bacca al 45’ y Luis Muriel al 88’ sentenciaron una victoria clara para el equipo barranquillero.

El compromiso dejó al equipo antioqueño con dudas en su funcionamiento y abrió paso a una fuerte reacción desde la dirigencia tras el pitazo final.

Fernando Salazar estalla contra el arbitraje y el VAR

Tras el encuentro, el máximo accionista de Águilas Doradas, Fernando Salazar, expresó su inconformidad con el arbitraje y el uso del VAR, aunque también reconoció la superioridad del rival. El dirigente inició su intervención destacando su respeto por las autoridades arbitrales, pero cuestionando su labor.

“Me quiero manifestar públicamente con el máximo respeto hacia el trabajo honorable que hace la comisión arbitral… pero, a nuestro juicio, puede ser un trabajo deficiente de la comisión técnica”, señaló.

Reclamos reiterados y malestar acumulado en el club

Salazar aseguró que las molestias no son recientes y que vienen desde varios partidos atrás, donde el club ha elevado protestas formales. Según el directivo, la situación ha generado un ambiente de preocupación constante dentro de la institución.

“Durante seis juegos hemos presentado protestas… para Águilas se convirtió cada juego en una angustia el tema del arbitraje”, afirmó.

El VAR, en el centro de la polémica

El dirigente también puso como ejemplo una jugada reciente que, según él, perjudicó al equipo. En su análisis, el VAR ha tomado decisiones que han incidido directamente en el rendimiento del club en la Liga Colombiana.

“El partido anterior, un gol legítimo de Rivaldo es invalidado por el VAR”, explicó Salazar, cuestionando la interpretación de las decisiones técnicas.

Reconocimiento a Junior pese a las críticas

A pesar de sus reclamos, Salazar fue claro en reconocer el nivel del rival y la superioridad mostrada en el terreno de juego. Destacó la nómina del Junior y la calidad de sus jugadores.

“Hoy nos ganó Junior con argumentos… es un equipo poderoso, fuerte, con una nómina espectacular”, afirmó el directivo.

Peticiones a la Dimayor y preocupación institucional

El máximo accionista también manifestó su intención de solicitar una revisión más profunda del arbitraje en el fútbol colombiano, incluso planteando una posible asamblea para discutir el tema.

“Voy a solicitar al presidente de la Federación y al de la Dimayor que convoquemos una asamblea y hablemos de este tema”, señaló.

Autocrítica desde el camerino de Águilas Doradas

Por su parte, el capitán Frank Lozano analizó el compromiso desde lo deportivo y reconoció que el equipo no estuvo a la altura del partido ante Junior. El jugador fue autocrítico con el rendimiento colectivo.

“No competimos como debíamos… si queremos entrar a los ocho, tenemos que dar más”, aseguró, dejando claro que los errores propios también influyeron en la derrota.

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