Pumas vs Mazatlán en vivo: ¡Pantera Morales adelanta a los universitarios!

Sigue las acciones del encuentro entre universitarios y cañoneros, posiblemente, el último duelo en la historia de estos dos conjuntos

Sigue el minuto a minuto del Pumas vs Mazatlán, en vivo. | Claro Sports.

Clausura 2026: horario del partido Pumas vs Mazatlán, hoy domingo 12 de abril de 2026

Este partido dará comienzo en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México (14:00 para Colombia).

Liga MX: alineaciones del Pumas vs Mazatlán para la jornada 14, al momento

Estas son las alineaciones confirmadas del equipo universitario y del cuadro mazatleco.

Pumas: Keylor Navas (P) (c), Rodrigo López, Nathan Silva, Pablo Bennevendo, Álvaro Angulo; Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Alan Medina, Juninho y Robert Morales.

Keylor Navas (P) (c), Rodrigo López, Nathan Silva, Pablo Bennevendo, Álvaro Angulo; Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Alan Medina, Juninho y Robert Morales. Mazatlán: Ricardo Rodríguez (P), Mauro Zaleta, Sebastián Santos, Lucas Merolla, Facundo Almada (c), Ángel Leyva, Josué Ovalle, Edgar Bárcenas, Said Godínez, Luiz Teodora y Brian Rubio

¿Dónde ver en vivo el Pumas vs Mazatlán? Canales de TV y transmisión streaming

La transmisión del encuentro podrá seguirse a través de televisión abierta en el Canal de las Estrellas y de paga en TUDN, así como en servicios de streaming como Vix. Además, Claro Sports te ofrecerá el minuto a minuto para no perder detalle de un duelo que puede ser determinante en la lucha por la clasificación.

Antecedentes del Pumas vs Mazatlán y últimos resultados en la Liga MX

Como máximo antecedente entre Pumas y Mazatlán tenemos que los cañoneros nunca han podido vencer a los universitarios en su historia en Primera División.

Mazatlán FC 1-4 Pumas UNAM | 12 de septiembre de 2025

Pumas UNAM 1-0 Mazatlán FC | 9 de febrero de 2025

Mazatlán FC 0-1 Pumas UNAM | 8 de noviembre de 2024

Mazatlán FC 0-4 Pumas UNAM | 5 de abril de 2024

Pumas UNAM 0-0 Mazatlán FC | 9 de julio de 2023

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

De acuerdo con caliente.mx, Pumas tiene un momio -304, el empate uno de +430, mientras que Mazatlán tiene uno de +730. Esto quiere decir que si apuestas 100 pesos ganarías:

Pumas: $133.00

Empate: $530.00

Mazatlán: $830.00

Esto quiere decir que el favorito es el cuadro universitario.

Pumas vs Mazatlán: los universitarios quieren mantener una estadística histórica y caminar a la Liguilla

¡Domingo de fútbol en Ciudad Universitaria! Pumas recibe a Mazatlán este 12 de abril en un duelo clave de la jornada 14 del Clausura 2026, con el balón rodando a partir de las 12:00 horas, tiempo del Centro de México. Los universitarios buscan mantenerse en la pelea por los primeros puestos, mientras que los cañoneros llegan urgidos de puntos en la parte baja de la tabla en su llamada ‘Gira del Adiós’.

El equipo auriazul llega tras empatar 2-2 ante Chivas y se ubica en la quinta posición con 24 unidades, en plena lucha por asegurar su lugar en la Liguilla. Del otro lado, Mazatlán atraviesa un panorama complicado: es penúltimo con 11 puntos y viene de caer 2-1 frente a Necaxa, por lo que necesita reaccionar de inmediato si quiere aspirar a algo más en lo que se presume es su último torneo en Primera División.

Además, los antecedentes juegan a favor de Pumas, ya que Mazatlán nunca ha logrado vencerlos en Primera División, una racha que los universitarios intentarán mantener este domingo. Con alineaciones confirmadas y con transmisión por Canal de las Estrellas, TUDN y ViX, además del minuto a minuto de Claro Sports, todo está listo para un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en el cierre del campeonato.

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