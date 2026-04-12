Euphoria temporada 3: hora exacta del estreno hoy 12 de abril de la serie protagonizada por Zendaya

La esperada continuación de la serie adolescente inicia este domingo; te decimos la hora y más datos que debes de saber

¡Hoy se estrena la tercera temporada de Euphoria! | Reuters.

La espera terminó para los seguidores de Euphoria. Tras casi cuatro años desde el cierre de su segunda temporada, la serie creada por Sam Levinson regresa este 12 de abril de 2026 con una nueva entrega que promete llevar la historia a un terreno más complejo y oscuro. La producción se mantiene como uno de los proyectos más exitosos de HBO, con una audiencia que superó los 16 millones en su etapa anterior y un tráiler que superó las 100 millones de reproducciones en apenas 48 horas.

Con una estética visual reconocible y una narrativa que explora los conflictos emocionales de sus personajes, Euphoria ha logrado mantenerse vigente incluso durante su larga pausa. La tercera temporada busca capitalizar ese interés con un cambio importante en la historia, apostando por un salto temporal que lleva a sus protagonistas fuera del entorno escolar hacia una nueva etapa en la adultez.

Esta nueva entrega retoma la historia cinco años después de los eventos anteriores, mostrando a Rue y su círculo enfrentando nuevas decisiones y consecuencias. El enfoque ahora gira en torno a una trama más oscura, con elementos cercanos al ‘film noir’, que reflejan una evolución tanto en los personajes como en el tono general de la serie.

El estreno se realizará a través de HBO Max con episodios semanales, consolidando nuevamente a Euphoria como uno de los lanzamientos más relevantes del año en televisión y streaming. La serie no solo busca responder a las incógnitas que dejó su segunda temporada, sino también abrir un nuevo capítulo en la vida de sus protagonistas en un contexto más adulto y desafiante.

¿A qué hora liberan el primer capítulo de Euphoria 3 en HBO?

El primer episodio de la tercera temporada de Euphoria se estrena este domingo 12 de abril de 2026 a través de HBO y HBO Max. La hora oficial de lanzamiento está programada para las 19:00 horas (tiempo del centro de México) mientras que en Colombia, Perú y Ecuador estará disponible a las 20:00 horas. En países como Argentina, Brasil y Uruguay llegará a las 22 horas adaptándose a las distintas zonas horarias del continente.

Euphoria en HBO: calendario completo de estrenos de la temporada 3

La tercera temporada de Euphoria contará con un formato de estreno semanal, manteniendo la expectativa episodio a episodio. Este es el calendario confirmado:

Episodio 1 – 12 de abril

Episodio 2 – 19 de abril

Episodio 3 – 26 de abril

Episodio 4 – 3 de mayo

Episodio 5 – 10 de mayo

Episodio 6 – 17 de mayo

Episodio 7 – 24 de mayo

Episodio 8 – 31 de mayo

Cada capítulo estará disponible en HBO Max en el mismo horario de estreno semanal.

¿De qué trata la temporada 3 de Euphoria? Este es el tráiler

La historia de esta nueva temporada se sitúa cinco años después de la graduación, con los personajes ya en la adultez y enfrentando un entorno más complejo. Rue se encuentra en México, envuelta en problemas con una narcotraficante y tratando de saldar una deuda que la coloca en una situación de alto riesgo.

Además, la trama incorpora nuevas líneas narrativas: Cassie y Nate aparecen casados y viviendo en los suburbios, Jules continúa su camino en el arte enfrentando dudas personales, y Maddy se abre paso en la industria del entretenimiento en Hollywood. Todo esto dentro de un tono más oscuro que marca una evolución en la serie.

Reparto de la tercera temporada de Euphoria

El elenco principal regresa con varias de sus figuras más reconocidas. Zendaya encabeza nuevamente el reparto como Rue, acompañada por Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Alexa Demie, Dominic Fike y Colman Domingo.

También destaca la participación póstuma de Eric Dane, quien alcanzó a grabar sus escenas antes de su fallecimiento en 2026. En contraste, la serie se despide de personajes como Kat (Barbie Ferreira) y Gia (Storm Reid), además de la ausencia de Angus Cloud, cuya muerte impacta directamente en la historia.

La temporada 3 también suma nuevos nombres al elenco, entre ellos Rosalía, Natasha Lyonne, Eli Roth y Marshawn Lynch, ampliando el universo de una serie que busca reinventarse sin perder su esencia.

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