Primer Simulacro Nacional 2026, este miércoles 6 de mayo: así sonará y hora exacta de la alerta en tu celular

Toma en cuenta estas recomendaciones para que no seas sorprendido por notificaciones o movimientos en tu centro de trabajo

Este día se realizará el simulacro nacional de mayo 2026 | Reuters.

El Primer Simulacro Nacional 2026 se realizará este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas, con la participación de la Ciudad de México y la activación de la alerta sísmica en altavoces, medios de comunicación y teléfonos celulares. El ejercicio busca reforzar los protocolos de prevención y respuesta ante un sismo de gran magnitud.

De acuerdo con la información de las autoridades capitalinas, la alerta se escuchará en los 13 mil 998 altavoces instalados en la CDMX, además de que será enviada a dispositivos móviles como parte de una nueva etapa de comunicación de emergencias. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió a la ciudadanía familiarizarse con este aviso para incorporarlo al sistema de protección de la ciudad.

El simulacro tendrá como hipótesis un sismo de magnitud 8.2, con epicentro en la costa de Guerrero, a unos 55 kilómetros al noroeste de Acapulco y a una profundidad de 18 kilómetros. El escenario contempla una percepción intensa en la capital, por lo que se pondrán a prueba rutas de evacuación, tiempos de reacción y coordinación institucional.

En el operativo participarán alrededor de 5,000 servidores públicos, las 72 coordinaciones territoriales y más de mil cuadrantes de seguridad. Las autoridades también llamaron a participar desde viviendas, escuelas, centros de trabajo y comercios, con el objetivo de reconocer zonas seguras y reforzar las medidas básicas antes, durante y después de un sismo.

¿A qué hora es el Primer Simulacro Nacional y cómo sonará la alerta sísmica?

El Primer Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas. En ese momento se activará la alerta sísmica para iniciar el ejercicio preventivo en la Ciudad de México.

La alerta sonará a través de los altavoces del C5 distribuidos en la capital y también será difundida por celulares y medios de comunicación. El objetivo es que la población reconozca el sonido y practique los protocolos de emergencia en tiempo real.

Primer Simulacro Nacional 2026: ¿Qué debo hacer durante el ejercicio?

Durante el simulacro, la ciudadanía debe actuar como si se tratara de una emergencia real, pero sin correr, gritar ni empujar. Lo principal es seguir las indicaciones de brigadistas, ubicar rutas de evacuación y dirigirse a los puntos de menor riesgo o zonas seguras.

También se recomienda revisar previamente el plan familiar o laboral de protección civil, identificar salidas de emergencia, acordar puntos de reunión y verificar las condiciones de seguridad dentro de viviendas, oficinas, escuelas o comercios.

Simulacro Nacional, este miércoles 6 de mayo: ¿Debo activar la alarma en mi celular?

No será necesario activar una alarma manual en el celular. La alerta será enviada como parte del sistema de aviso masivo en dispositivos móviles, por lo que la población deberá estar atenta al mensaje que llegue al teléfono durante el ejercicio.

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