Hoy No Circula este 4 de mayo 2026: ¿Qué carros no salen el lunes en CDMX y Edomex?

El Hoy No Circula del 4 de mayo de 2026 aplica normal: no circulan autos con engomado amarillo, placas 5 y 6, holograma 1 y 2 en CDMX y Edomex

Hoy No Circula en la CDMX y Estado de México | Reuters

El Hoy No Circula de este lunes 4 de mayo de 2026 aplica de manera normal en la Ciudad de México y el Estado de México, luego de que, hasta el último reporte disponible, no se confirmó la activación del Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental en el Valle de México.

Para este lunes, los autos que no podrán circular son los de engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2, en un horario de 05:00 a 22:00 horas. La medida forma parte del calendario habitual del programa y aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios del Edomex donde está vigente la restricción.

En el caso de los vehículos foráneos, la restricción se mantiene en condiciones normales de 05:00 a 11:00 horas, salvo que cuenten con verificación reconocida, holograma correspondiente o algún permiso vigente. Esta regla busca reducir la circulación de unidades sin control ambiental dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Por ahora, los autos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, pueden circular sin restricción este lunes, siempre que no exista una actualización extraordinaria de la CAMe. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que las condiciones de calidad del aire pueden modificar las restricciones durante la temporada de ozono.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el lunes 4 de mayo de 2026 y cuáles sí?

No circulan este lunes 4 de mayo los vehículos con engomado amarillo, placas terminadas en 5 o 6 y holograma 1 o 2. También deben atender la restricción los autos foráneos dentro del horario establecido, mientras que las unidades con holograma 2 deben cumplir con el calendario regular del programa.

Sí pueden circular los autos con holograma 0, 00, exentos, eléctricos e híbridos, además de unidades de emergencia, servicios funerarios, transporte escolar autorizado, vehículos para personas con discapacidad y otros casos contemplados por el programa. En condiciones normales, estas exenciones se mantienen; sin embargo, pueden cambiar si la CAMe activa medidas por contingencia ambiental.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara contingencia ambiental, principalmente por altos niveles de ozono o partículas contaminantes. Su objetivo es reducir la emisión de contaminantes y limitar la exposición de la población al aire de mala calidad, especialmente en días con calor, radiación solar intensa y poca dispersión del viento.

Cuando hay Fase 1 de contingencia, las restricciones pueden ampliarse a más vehículos: la Sedema señala que pueden dejar de circular el 20% de los hologramas 00 y 0, los hologramas 1 según terminación par o non, y el 100% de los hologramas 2, según el aviso específico de la autoridad ambiental.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, la multa por circular en un día restringido puede ir de 20 a 30 UMA, lo que en 2026 equivale aproximadamente a 2,346 a 3,519 pesos, de acuerdo con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización.

En el Estado de México, la Secretaría de Seguridad estatal indica que circular en día restringido por Hoy No Circula tiene una sanción de 20 UMA; además, algunas infracciones ambientales pueden derivar en remisión al corralón o retiro de placa, según el tipo de falta.

Por ello, antes de salir este lunes, conviene revisar engomado, terminación de placa y holograma de verificación. Para el 4 de mayo de 2026, la clave es sencilla: si tu auto tiene engomado amarillo, placas 5 o 6 y holograma 1 o 2, no circula de 05:00 a 22:00 horas en CDMX y Edomex.

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