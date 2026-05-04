Sismo en México de 5.6 grados, este lunes 4 de mayo: dónde se sintió y epicentro

Un sismo de magnitud 5.6, cuyo epicentro se localizó 24 km al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, en punto de las 9:19 horas

Sismo hoy en México, lunes 4 de mayo de 2026 | Reuters

Un sismo de magnitud 5.6 se percibió la mañana de este lunes 4 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, generando la activación de protocolos de seguridad en distintos puntos de la capital. El movimiento telúrico ocurrió a las 9:19 horas (tiempo del centro), de acuerdo con reportes preliminares, y fue perceptible en varias zonas del Valle de México.

El Servicio Sismológico Nacional informó que el epicentro se localizó a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, con una profundidad aproximada de nueve kilómetros. Autoridades se mantienen en monitoreo para evaluar posibles afectaciones, mientras continúan los llamados a la población para seguir indicaciones oficiales.

Sismo hoy 4 de mayo en México: epicentro y magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó de manera preliminar un sismo de magnitud 6.0 registrado a las 09:19:26 horas de este lunes 4 de mayo de 2026. El epicentro se localizó a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros, lo que favoreció su percepción en distintas regiones del país, incluida la Ciudad de México.

Minutos después del reporte preliminar, el Servicio Sismológico Nacional actualizó la información del evento, ajustando la magnitud a 5.6 y precisando que el epicentro se localizó a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, con una profundidad de 9 kilómetros. El movimiento ocurrió a las 09:19:25 horas, con coordenadas latitud 16.32 y longitud -98.27, datos que fueron difundidos tras el análisis más detallado del fenómeno.

Autoridades estatales y federales confirmaron que se activaron protocolos de monitoreo tras el movimiento. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que se mantiene la revisión para detectar posibles afectaciones, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado señaló que sus corporaciones desplegaron acciones en las ocho regiones, con el objetivo de verificar cualquier daño y atender emergencias a través del 9-1-1.

Temblor de magnitud 5.6: hasta el momento no se reportan daños

En la Ciudad de México, la alerta sísmica se activó segundos antes de que se percibiera el movimiento, lo que permitió la aplicación de protocolos de seguridad. Autoridades capitalinas recomendaron a la población mantener la calma y seguir las indicaciones de Protección Civil. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que se iniciaron los operativos correspondientes, incluyendo sobrevuelos del agrupamiento Cóndores para supervisar posibles afectaciones.

Desde el C5 de la CDMX se implementó el protocolo de alerta temprana, con seguimiento a través de videomonitoreo para detectar anomalías en distintos puntos de la ciudad. En cuanto al transporte, el Metrobús y el Metro detuvieron momentáneamente su servicio como medida preventiva para revisar instalaciones, reanudando operaciones poco después. Las autoridades reiteraron el llamado a informarse únicamente por canales oficiales mientras continúa la evaluación de la situación.

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