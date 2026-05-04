Los pecados que dejaron a Millonarios por fuera de los ocho

Son varios aspectos los que dejaron eliminado al equipo ‘Embajador’, más allá de no poder ganar en la última fecha.

Jugadores de Millonarios tras eliminación de Liga BetPlay | Vizzor Image

Millonarios consumó una eliminación temprana de la Liga BetPlay 2026-I, pues el equipo capitalino no pudo pasar del empate contra Alianza y no le alcanzaron los puntos para meterse dentro de los ocho. Sin embargo, los problemas del club vienen desde más atrás de ese enfrentamiento.

Ese juego en Valledupar era la ‘última bala’ de los dirigidos por Fabián Bustos para intentar quedarse con la clasificación, pero en últimas no fue posible y ahora al ‘Embajador’ le queda pelear su grupo de Copa Sudamericana. En cuanto a lo local, dentro de poco iniciará su participación en la Copa BetPlay y deberá esperar el arranque del otro torneo.

Esa eliminación sin duda alguna es un fuerte golpe para el club y su gente, razón por la cual en Claro Sports analizamos los puntos que llevaron a Millonarios a no estar dentro del cuadro de los cuartos de final de la Liga BetPlay.

Un inicio de semestre complejo

Cuando Hernán Torres aún era el técnico, el equipo bogotano comenzó perdiendo sus tres primeros partidos, algo que sin duda influyó en la posición final de la tabla. El ‘Azul’ perdió por 2-1 los encuentros contra Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla y Deportivo Pasto, contra el ‘Tiburón’ como local.

Ya luego llegó Fabián Bustos y si bien se vio una mejoría en cuanto a la disposición del equipo dentro del campo, su arranque en cuanto a sumatoria de puntos fue de dos de seis posibles, esto por dos empates contra Independiente Medellín y Deportivo Cali. Esa cifra no es que ayudara mucho que digamos por el flojo inicio con Torres en el banquillo.

Puntos cedidos con equipos denominados ‘chicos’

En Colombia se habla mucho de los equipos ‘grandes’ y ‘chicos’ y como tal Millonarios hace parte del primer grupo. Eso supone que el elenco de la capital deba ganarle a esas instituciones de menos envergadura, algo que se le complicó este semestre.

Ante Boyacá Chicó, por ejemplo, los ‘Azules’ perdieron en Tunja ante un conjunto que está peleando por no descender. Aparte de eso, un hombre de jerarquía y experiencia como lo es Mackalister Silva no supo controlarse y se fue expulsado, aunque hay que decir que el arbitraje ese día también fue polémico.

Le sigue costando a ‘Millos’ ganar en plazas como Montería y Valledupar, puesto que de visitante perdió con Jaguares y empató con Alianza. Otro partido en el que cedió puntos y en casa fue contra Fortaleza y se podría decir que ante Internacional de Bogotá también no cumplió, con la salvedad que en ese momento el grupo de Ricardo Valiño estaba con alto nivel.

Un rendimiento bajo fuera de casa

A lo largo del todos contra todos Millonarios logró 21 puntos de los 26 que hizo en El Campín, cifra que indica que fue un equipo de cierta manera sólido. Sin embargo,como visitante el ‘Embajador’ quedó en deuda y bastante, ya que solo logró conseguir cinco unidades.

Los dirigidos por Bustos únicamente ganaron un partido que fue contra Once Caldas, de resto empató dos y perdió seis. Para un equipo que tenga aspiraciones de avanzar de ronda, lograr rescatar más puntos fuera de casa es algo casi que necesario y ahí hubo falla.

Planteamientos de fácil lectura para los rivales y bajo nivel de jugadores

Cuando llegó Bustos prácticamente revolucionó a Millonarios, pues esa línea de tres atrás con carrileros le funcionó por varios partidos, al punto que logró eliminar a Atlético Nacional de Copa Sudamericana en el Atanasio Girardot.

No obstante, después de un tiempo, fue evidente que los rivales encontraron la forma de hacer sentir incómodo a su grupo de jugadores, sobre todo aquellos que le proponían un bloque bajo en defensa.

El tema es que Bustos se demoró en encontrar variantes tácticas, pues empezó a usar línea de cuatro ante Deportes Tolima, cuando la clasificación estaba muy comprometida.

Por último y no menos importante, muchos jugadores bajaron el nivel y eso se sintió en varios juegos principalmente del cierre del todos contra todos. Si bien los futbolistas de Millonarios dijeron que nunca hubo problemas internos como se especuló, sí se notó falta de sincronía dentro del campo.

Ahora a Bustos no le queda otra que recomponer y levantar a su grupo para lo que resta de la Copa Sudamericana y empezar a mirar qué necesita para el otro semestre, pues es evidente que hay que reforzar con mayor jerarquía el plantel.

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