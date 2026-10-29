Muere Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años, referente de la izquierda mexicana y fundador del PRD

El excandidato presidencial y primer jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal falleció este 28 de octubre de 2026

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano murió este miércoles 28 de octubre de 2026 a los 92 años de edad, según confirmó el periódico La Jornada. El ingeniero civil, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y excandidato a la Presidencia de México fue una de las principales figuras de la oposición política durante las últimas décadas del siglo XX, particularmente por su participación en las elecciones presidenciales de 1988.

La Jornada dio a conocer el fallecimiento a través de una publicación difundida a las 20:39 horas de este miércoles. La noticia se produjo después de una trayectoria de más de cinco décadas en la vida pública mexicana, durante las cuales Cárdenas se desempeñó como senador, gobernador de Michoacán y primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante el voto popular. Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, mantuvo una participación constante en los debates sobre democracia, soberanía energética y desarrollo nacional.

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas, político mexicano que murió este 28 de octubre?

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y comenzó su trayectoria profesional en proyectos de infraestructura y desarrollo regional. Posteriormente, ingresó a la actividad política, donde ocupó distintos cargos dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En 1988 fue candidato presidencial del Frente Democrático Nacional, una coalición opositora que compitió contra el candidato priista Carlos Salinas de Gortari. Aquellas elecciones estuvieron marcadas por denuncias de irregularidades y cuestionamientos al sistema de cómputo de votos. Aunque los resultados oficiales otorgaron la victoria a Salinas, los comicios se convirtieron en un episodio central del debate sobre la democratización mexicana.

Un año después, Cárdenas participó en la fundación del PRD, partido que presidió hasta 1993 y por el que volvió a competir por la Presidencia de México en 1994 y 2000. En 1997 ganó las primeras elecciones para jefe de Gobierno del Distrito Federal, convirtiéndose en el primer político elegido mediante voto popular para encabezar la administración capitalina bajo ese mecanismo. Permaneció en el cargo hasta 1999.

Después de sus tres candidaturas presidenciales, continuó participando en el debate público sobre la democracia, la política energética y el desarrollo nacional. En 2014 renunció al PRD, organización de la que había sido fundador, aunque mantuvo su actividad en distintas iniciativas políticas y académicas.

¿De qué murió Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años de edad?

El periódico La Jornada confirmó la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano este 28 de octubre de 2026; sin embargo, no precisó las causas del fallecimiento. En su publicación, el medio informó que el exjefe de Gobierno del Distrito Federal murió a los 92 años, sin ofrecer detalles sobre las circunstancias del deceso.

Hasta la última actualización de esta nota, no se había dado a conocer públicamente una causa médica específica ni información oficial sobre los servicios funerarios. Los detalles relacionados con su fallecimiento permanecen pendientes de confirmación por parte de sus familiares o fuentes autorizadas.

¿Quién fue el padre de Cuauhtémoc Cárdenas y cómo cambió la historia mexicana?

El padre de Cuauhtémoc Cárdenas fue Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México entre 1934 y 1940, cuyo gobierno estuvo vinculado con importantes transformaciones económicas, agrarias y sociales durante el siglo XX. Nacido el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan, Michoacán, participó en la Revolución Mexicana antes de ocupar diferentes responsabilidades militares y políticas.

Una de sus decisiones más importantes fue la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938, mediante la cual el Estado mexicano asumió el control de los bienes de compañías petroleras extranjeras. La medida modificó la organización de la industria energética nacional y se convirtió en uno de los acontecimientos más representativos de su administración.

El gobierno de Lázaro Cárdenas también impulsó una política de reparto agrario que distribuyó millones de hectáreas, además de fortalecer la organización campesina y obrera. Durante su presidencia se promovió la educación técnica, se fundó el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y se ofreció refugio a personas que huían de la Guerra Civil española.

Lázaro Cárdenas falleció el 19 de octubre de 1970, a los 75 años de edad. Su hijo Cuauhtémoc desarrolló posteriormente una carrera política propia, aunque compartió diversos planteamientos relacionados con la soberanía nacional, la política energética y la participación del Estado en el desarrollo económico de México.

Reacciones tras la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, hoy

El fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas fue dado a conocer durante la noche del miércoles 28 de octubre por La Jornada, que publicó la noticia a las 20:39 horas. Posteriormente, otros medios nacionales, entre ellos TV Azteca, difundieron la información y destacaron su trayectoria como candidato presidencial, fundador del PRD y primer jefe de Gobierno electo del Distrito Federal.

La noticia recordó distintos episodios de su participación política, especialmente la candidatura presidencial de 1988, la creación del PRD en 1989 y su triunfo electoral en la capital mexicana en 1997. Estos acontecimientos representan algunos de los principales antecedentes de su participación en la transformación del sistema político y electoral del país.

Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México. Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 29, 2026

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país. Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos. Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática. Hijo del general Lázaro Cárdenas, supo honrar ese legado con una trayectoria congruente, siempre fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales. Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, a toda su familia, amigos y seres queridos. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 29, 2026

Con todo dolor les confirmo el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sin quien sería imposible entender la democracia mexicana. ¡Qué falta nos vas a hacer, querido amigo de tantos años! ¿Qué falta nos haces ya! A los tuyos, mi pésame. A todos los mexicanos también. Descansa y en paz. — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 29, 2026

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Con su trayectoria política, marcó una etapa fundamental en la vida pública de nuestro país, abriendo camino a nuevas generaciones y fortaleciendo la participación ciudadana. Enviamos un abrazo solidario y nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y seres queridos. Descanse en paz. — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) October 29, 2026

Lamento profundamente la muerte del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas uno de los grandes referentes de la lucha democrática en nuestro país y de la izquierda mexicana. Mis condolencias a su familia a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz🕊️ https://t.co/KUJFgNf5mX — Manuel Velasco (@VelascoM_) October 29, 2026

Desde 1987 caminé con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la lucha por la democracia. Un hombre de principios firmes, convicciones profundas e ideales claros. Lamento profundamente la noticia de su fallecimiento. Su lucha fue fundamental para abrir camino a la izquierda mexicana. Mi reconocimiento y respeto al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas. Su lucha dejó huella en la historia de México. — Javier Hidalgo (@Javier_Hidalgo) October 29, 2026

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno lamenta el sensible fallecimiento del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. https://t.co/nPtY3iN4gk — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) October 29, 2026

Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Fue un hombre íntegro, un demócrata de convicciones firmes y un referente indiscutible de la izquierda mexicana. Fue mi amigo y su ejemplo y congruencia permanecen. Un abrazo solidario a Lázaro, Cuauhtémoc, Camila y a toda su familia. Descanse en paz. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 29, 2026

Lamento mucho el fallecimiento del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En 1988 cambió para siempre la correlación de fuerzas en México. Su participación fue decisiva para terminar con la era del Partido de Estado y abrir paso a la democracia. También le dio un gran impulso a la izquierda y al movimiento popular, constituyendo la primera gran oposición política al neoliberalismo. Puso en el centro de la agenda nacional temas fundamentales como la educación pública, la soberanía energética y las libertades políticas. Y fue un precursor del movimiento que hoy transforma a México. — Martí Batres (@martibatres) October 29, 2026

¿Cuántos libros escribió Cuauhtémoc Cárdenas y cuáles son?

Cuauhtémoc Cárdenas también desarrolló una trayectoria como autor de libros sobre historia, política, democracia y desarrollo nacional. Su producción editorial incluye memorias personales, recopilaciones de discursos, propuestas de política pública y estudios relacionados con la Revolución Mexicana.

Aunque no existe un recuento único que permita establecer el número exacto de publicaciones de su autoría, Penguin Random House identifica al menos seis títulos destacados escritos por el político mexicano, además de otras obras que coordinó o elaboró en colaboración.

Entre sus principales publicaciones se encuentran:

Nuestra lucha apenas comienza (1988): obra relacionada con su participación política y el proceso electoral de ese año. El proyecto nacional de la Revolución Mexicana (1990): reflexión sobre los principios y objetivos políticos surgidos del movimiento revolucionario. La esperanza en marcha. Ideario político (1998): recopilación de planteamientos sobre democracia y desarrollo nacional. Palabras de Cárdenas (1999): volumen que reúne intervenciones y reflexiones políticas. Sobre mis pasos (2010): obra en la que reconstruye distintos episodios de su trayectoria personal y pública. Cárdenas por Cárdenas (2016): investigación biográfica sobre la vida y el gobierno de su padre, Lázaro Cárdenas del Río.

A estas publicaciones se suman otros trabajos, entre ellos Integración económica para el desarrollo. Hacia un nuevo orden mundial, justo y estable (1992), Una ciudad para todos. Otra forma de gobierno (1997, en coautoría), Un México para todos (2005, como coordinador) y Hacia una política energética soberana (2013, como coordinador).

Uno de sus libros más destacados es Cárdenas por Cárdenas, publicado en 2016, en el que recurrió a documentos históricos, archivos y testimonios para reconstruir la vida pública y personal del expresidente mexicano. A través de esta obra, Cuauhtémoc Cárdenas abordó diversos acontecimientos del siglo XX y el papel que desempeñó su padre en la historia nacional.

Otra de sus publicaciones relevantes es Sobre mis pasos, editada en 2010, donde recuperó experiencias de su trayectoria política, desde sus primeras actividades públicas hasta sus candidaturas presidenciales y su paso por el gobierno capitalino.

Cuauhtémoc Cárdenas falleció a los 92 años después de más de cinco décadas de participación en la política mexicana. Su trayectoria quedó vinculada con los procesos de apertura electoral, la formación de nuevas organizaciones partidistas y las transformaciones institucionales que modificaron la competencia política del país durante el final del siglo XX y el comienzo del XXI.

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