¡Oro sobre ruedas! China domina el skateboarding femenil en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Zhu Yuanling conquistó la medalla dorada en skateboarding femenil con 149.82 puntos, mientras que Brasil se quedó con la plata y Canadá completó el podio con el bronce.

China se quedó con la medalla de oro en la final de skateboarding street femenil de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, gracias a la actuación de Zhu Yuanling, quien alcanzó una puntuación de 149.82 unidades. La representante asiática superó a la brasileña Duda Ribeiro y a la canadiense Evie Pritchard, quienes completaron el podio de la competencia disputada este jueves 5 de noviembre.

Las seis finalistas tuvieron que demostrar su habilidad, equilibrio y precisión sobre la patineta para superar a sus rivales y conquistar un lugar entre las medallistas. Las participantes realizaron recorridos y trucos sobre los obstáculos del circuito, con la intención de conseguir las mejores calificaciones de los jueces y mantenerse en la pelea por las preseas.

La definición tuvo una diferencia de apenas 0.49 puntos entre el segundo y tercer lugar, lo que permitió que Brasil se quedara con la plata y Canadá con el bronce. Mientras tanto, Zhu Yuanling consiguió una ventaja de 11.54 unidades sobre su perseguidora más cercana para asegurar el primer puesto.

Zhu Yuanling supera a Brasil y Canadá para conquistar el oro en Dakar 2026

La representante de China encontró en su tercera ronda la puntuación que necesitaba para pelear por el primer lugar, después de conseguir 67.44 puntos. Posteriormente, registró una calificación de 82.38 en su tercer truco, que le permitió llegar a 149.82 unidades y quedarse con la medalla de oro.

Por su parte, Duda Ribeiro, de Brasil, conquistó la plata con 138.28 puntos, después de registrar 64.64 en su segunda ronda y 73.64 en su primer truco. La brasileña consiguió mantener su lugar entre las tres primeras competidoras y terminó como la segunda mejor participante de la final.

Evie Pritchard le dio a Canadá la medalla de bronce con 137.79 puntos. La canadiense sumó 65.26 unidades en su tercera ronda y 72.53 en su segundo truco, calificaciones que le permitieron superar a las otras tres finalistas y asegurar su lugar en el podio.

¿Cómo quedó el podio del skateboarding street femenil de Dakar 2026?

La competencia reunió a seis representantes de China, Brasil, Canadá, Rusia, Puerto Rico y República Checa, quienes disputaron las medallas en una final que exigió combinar recorridos con trucos individuales para conseguir la puntuación total.

Mariia Ozhigova, de Rusia, terminó en la cuarta posición con 116.42 puntos, seguida de Esmeralda Butler, de Puerto Rico, quien obtuvo 109.14 unidades. El sexto lugar correspondió a Laura Zackova, de República Checa, con una calificación de 42.79 puntos.

Así, China, Brasil y Canadá ocuparon los tres lugares del podio en una jornada que formó parte del debut del skateboarding en el programa de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Las tres medallistas consiguieron superar las distintas pruebas del circuito y cerrar su participación con una presea en Dakar 2026.

Resultados oficiales de la final skateboarding street femenil