Ley de pagos digitales en México: ¿Qué es, cómo funciona y cuándo entra en vigor?

México impulsa una ley de pagos digitales que limitará el efectivo en ciertos sectores. Conoce cuándo entra en vigor, cómo funciona y qué negocios deberán adaptarse

Nueva Ley de Pagos Digitales entra en vigor | Reuters

México comenzó una nueva etapa en la transformación de sus operaciones financieras con la publicación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una legislación que busca reducir el uso de billetes y monedas en determinadas actividades económicas. El decreto, publicado el miércoles 4 de noviembre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece nuevas reglas para impulsar las transferencias bancarias, las tarjetas y otros mecanismos electrónicos.

Uno de los puntos que más dudas ha generado entre la población es la posibilidad de que algunos establecimientos dejen de recibir pagos en efectivo. La legislación otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) facultades para identificar los sectores económicos en los que los medios digitales podrán convertirse en la única forma de pago, aunque esto no significa que los billetes y las monedas desaparezcan de circulación.

La nueva ley entró en vigor este jueves 5 de noviembre de 2026 y cuenta con 22 artículos y cinco disposiciones transitorias. Su aplicación contempla la participación del Banco de México (Banxico), las instituciones financieras y las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que deberán impulsar herramientas tecnológicas para facilitar las operaciones y ampliar el acceso de la población a los servicios bancarios.

Sin embargo, la entrada en vigor de la legislación no implica que todos los negocios deban dejar de aceptar efectivo de inmediato. La implementación de pagos exclusivamente electrónicos dependerá de las determinaciones de Hacienda y de las disposiciones específicas que emitan las autoridades correspondientes. Por ello, resulta importante conocer qué establece la ley, cuáles son los medios de pago reconocidos y qué ocurrirá con los establecimientos comerciales.

¿Qué es la nueva Ley de pagos digitales en México y para qué sirve?

La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos es una legislación federal que busca ampliar la utilización de herramientas financieras electrónicas en todo el territorio mexicano. Su objetivo es facilitar las transacciones comerciales, promover la inclusión financiera y permitir que más personas realicen pagos mediante aplicaciones bancarias, transferencias, tarjetas de débito o crédito y tecnologías como los códigos QR.

Entre los mecanismos contemplados se encuentran el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), las herramientas de cobro mediante códigos QR, como CoDi, las transferencias electrónicas, los pagos sin contacto mediante tecnología NFC y la domiciliación bancaria. La legislación también contempla que el Banco de México pueda establecer medidas para facilitar las operaciones y promover el acceso a los servicios financieros.

Otro cambio relevante es el reconocimiento de la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano para la contratación de servicios financieros a distancia. Estos mecanismos permitirán utilizar documentos e información electrónica en procesos como la apertura de cuentas y la solicitud de productos bancarios. Los usuarios podrán elegir entre la CURP Digital y otros mecanismos de identificación oficial, conforme a las disposiciones aplicables.

La legislación también establece que las autoridades federales, estatales y municipales deberán realizar las acciones necesarias para aceptar pagos digitales en trámites y servicios públicos. Asimismo, las instituciones financieras deberán promover la inclusión bancaria, mientras que Banxico podrá desarrollar mecanismos para facilitar las transferencias y establecer reglas relacionadas con los pagos mediante códigos QR.

¿Dónde ya no recibirán pagos en efectivo? Esto se sabe

Hasta este jueves 5 de noviembre de 2026 no existe una lista definitiva de establecimientos o actividades donde esté prohibido pagar en efectivo por esta nueva ley. El artículo 13 establece que la Secretaría de Hacienda será responsable de determinar los sectores estratégicos y las actividades relevantes en los que los pagos digitales podrán convertirse en la única modalidad aceptada. Por lo tanto, no todos los comercios quedarán sujetos automáticamente a esta restricción.

De acuerdo con el tercer artículo transitorio, Hacienda dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de la ley, para definir los primeros sectores sujetos a esta disposición. Después de la publicación de esa determinación, las autoridades competentes tendrán otros 15 días hábiles para emitir las reglas administrativas que establezcan las condiciones, obligaciones y mecanismos de transición del efectivo a los pagos electrónicos.

Entre las actividades que han sido mencionadas como posibles candidatas para iniciar esta transformación se encuentran las gasolineras y las casetas de peaje, debido al volumen de operaciones que realizan con dinero en efectivo. No obstante, su incorporación definitiva dependerá de la determinación oficial de Hacienda y de las reglas que se publiquen para cada actividad. Por ahora, no existe una prohibición general que impida utilizar billetes y monedas en tiendas, mercados, restaurantes u otros establecimientos.

La legislación también contempla situaciones excepcionales. El artículo 15 permite utilizar efectivo o cheques cuando una contingencia impida recibir pagos digitales, por ejemplo, ante una interrupción de los sistemas electrónicos. Sin embargo, el artículo 16 aclara que estas circunstancias no podrán utilizarse de manera permanente o recurrente para evitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas.

De esta manera, el efectivo seguirá siendo una forma de pago en México, mientras las autoridades definen los sectores que deberán adoptar exclusivamente medios electrónicos. La aplicación de las restricciones será gradual y estará sujeta a los plazos específicos que se determinen para cada actividad económica, por lo que la población deberá consultar las disposiciones oficiales antes de asumir que un establecimiento dejó de aceptar billetes y monedas.