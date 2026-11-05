La convocatoria de Rafa Márquez toma forma: Alexis Vega, Gallardo y Chiquete estarán ante Jamaica

Claro Sports pudo saber que tres futbolistas de la Liga MX estarán en la segunda lista del entrenador, mientras Huescas y Armando León también aparecen en el panorama

Así se va conformando el Tri de Rafa Márquez | Claro Sports

La segunda convocatoria de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana comienza a tomar forma. A pocos días de enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, el entrenador ya perfila a los futbolistas que buscarán el boleto a las semifinales. Entre las principales novedades aparecen Alexis Vega, Jesús Gallardo y Jesús Orozco Chiquete, tres jugadores que estarán contemplados para los compromisos de noviembre.

Claro Sports pudo saber que los tres futbolistas formarán parte de la próxima lista del Tricolor, una decisión que permitirá al estratega recuperar elementos con experiencia internacional para su primera eliminatoria oficial. Sus nombres se suman a los reportes sobre Rodrigo Huescas, quien ya recibió una preconvocatoria en el Copenhague de Dinamarca, y Armando León, delantero mexicano que milita en el fútbol de Croacia.

Las novedades llegan en un momento en el que Márquez busca definir la base de su selección después de cuatro partidos amistosos sin conocer la victoria. El conjunto mexicano registró dos empates y dos derrotas en sus primeros compromisos bajo el mando del exdefensa, por lo que la serie frente a Jamaica representará una oportunidad para conseguir su primer triunfo y avanzar en una competencia oficial.

Alexis Vega, Gallardo y Chiquete, las novedades de la Selección Mexicana

Uno de los nombres que más llama la atención es el de Alexis Vega, cuyo posible regreso parecía complicado después de sus declaraciones sobre la Selección Mexicana. El atacante del Toluca había dejado abierta la posibilidad de poner fin a su etapa con el Tricolor, tras manifestar su inconformidad por la participación que tuvo durante el Mundial 2026. Sin embargo, el panorama cambió este miércoles, cuando Rafael Márquez visitó el entrenamiento de los Diablos Rojos y sostuvo un acercamiento con el futbolista.

Jesús Gallardo y Jesús Orozco Chiquete también estarán considerados para la convocatoria, de acuerdo con información obtenida por Claro Sports. Ambos representan alternativas para la zona defensiva, aunque con funciones diferentes. Gallardo aporta experiencia por la banda izquierda, mientras que Chiquete puede desempeñarse como defensa central y ofrecer variantes en la salida del balón.

Otro de los futbolistas que se acerca al equipo nacional es Rodrigo Huescas, quien recibió una preconvocatoria por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. El Copenhague fue notificado sobre la posibilidad de que el lateral integre la selección durante la Fecha FIFA de noviembre. El mexicano recuperó actividad después de una lesión de ligamento cruzado que lo mantuvo alejado de las canchas y le impidió participar en el Mundial 2026. Su inclusión definitiva, sin embargo, continúa pendiente.

Rafa Márquez mantiene la base de la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica

Aunque la segunda convocatoria de Rafael Márquez apunta a presentar novedades para los compromisos de la Concacaf Nations League ante Jamaica, el entrenador también mantendrá una base de futbolistas que han formado parte de su proyecto. Raúl ‘Tala’ Rangel, Johan Vásquez, César Montes, Erik Lira e Israel Reyes aparecen entre los jugadores que repetirán en la lista del Tricolor para la Fecha FIFA de noviembre.

La continuidad de estos cinco elementos permitirá al cuerpo técnico conservar parte de la estructura del equipo, principalmente en la portería, la defensa y el mediocampo. Rangel se mantiene como una de las opciones bajo los tres postes, mientras que Vásquez, Montes y Reyes ofrecen alternativas en la zona defensiva. Por su parte, Lira aporta opciones en la recuperación y distribución del balón. Su presencia se sumará a las incorporaciones de Alexis Vega, Jesús Gallardo y Jesús Orozco Chiquete, con las que Márquez buscará fortalecer al conjunto nacional para la eliminatoria frente a Jamaica.

Tecatito Corona se sumaría al Tri y Chivas mantendría a sus convocados, excepto Camberos

La segunda convocatoria de Rafael Márquez también apunta a contar con Jesús ‘Tecatito’ Corona, futbolista cuyo posible regreso a la Selección Mexicana fue adelantado por TUDN. El atacante se sumaría a las alternativas ofensivas del entrenador para los enfrentamientos ante Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, dentro de una lista que combinará jugadores con experiencia internacional y elementos que buscan consolidarse en el Tricolor.

Por parte de Chivas, se mantendrían los mismos futbolistas que participaron en la convocatoria anterior, con una excepción: Hugo Camberos, quien esta vez sería considerado para la Selección Mexicana sub 20. De esta manera, Márquez conservaría buena parte de su base del Guadalajara para los compromisos de noviembre, mientras que el joven atacante continuaría su proceso con las categorías juveniles. La lista oficial permitirá confirmar los nombres y las modificaciones definitivas.

Armando León podría convertirse en una de las sorpresas de Rafa Márquez

A estos movimientos se suma el nombre de Armando León, delantero del NK Osijek de Croacia que ha llamado la atención por su desempeño en el fútbol europeo. El atacante, nacido en Ensenada, Baja California, aparece entre las opciones que analiza el cuerpo técnico. Su posible incorporación representaría una oportunidad para conocer a un futbolista que ha construido buena parte de su trayectoria fuera de México y que busca abrirse espacio en la selección mayor.

¿Cuándo juega México contra Jamaica en la Concacaf Nations League?

La selección mexicana enfrentará a Jamaica el sábado 14 de noviembre en el National Stadium de Kingston, en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La vuelta se disputará el martes 17 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monterrey, donde se definirá al equipo que avanzará a las semifinales y que podrás vivir a través de Claro Sports Premium sin anuncios.

Con los nombres de Alexis Vega, Jesús Gallardo y Jesús Orozco Chiquete, además de las posibilidades de Rodrigo Huescas y Armando León, la segunda convocatoria de Rafa Márquez comienza a mostrar sus primeras modificaciones. La lista oficial permitirá conocer al resto de los elegidos y confirmar qué jugadores estarán disponibles para una eliminatoria en la que México buscará defender su condición de campeón de la Nations League.

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