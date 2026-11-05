Vacuna contra COVID, influenza y otras enfermedades, gratis en la UNAM: ¿Cuándo es y cómo registrarse?

La UNAM abrirá un megacentro para aplicar 100 mil vacunas gratuitas contra cuatro enfermedades durante noviembre en Ciudad Universitaria

Mega jornada de vacunación en la UNAM: horario y requisitos | Reuters

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció una nueva jornada de vacunación gratuita para noviembre de 2026, con el objetivo de ampliar la protección contra COVID-19, influenza, sarampión, rubéola y enfermedades causadas por neumococo. La campaña “Yo me vacuno” contará con 100 mil dosis disponibles, aportadas por instituciones del sector salud, y permitirá que tanto estudiantes y trabajadores universitarios como personas externas a la institución puedan solicitar las vacunas de acuerdo con su edad y antecedentes de inmunización.

El megacentro se instalará en el Estadio Olímpico Universitario, dentro de Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán de la CDMX, y funcionará durante cinco días consecutivos. Para reducir los tiempos de espera, la UNAM habilitó un registro anticipado mediante su página oficial y un código QR, aunque también atenderá a personas que acudan sin inscripción previa. La jornada ofrecerá cuatro tipos de biológicos, cada uno con requisitos específicos, por lo que será importante revisar las condiciones antes de acudir.

¿Cuándo es la jornada de vacunación 2026 “Yo me vacuno” en la UNAM y cuántos días dura?

La jornada “Yo me vacuno” se realizará del lunes 9 al viernes 13 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario publicado por la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM. El servicio tendrá una duración de cinco días y será completamente gratuito, sin importar si las personas pertenecen o no a la comunidad universitaria.

El director general de Atención a la Salud de la UNAM, Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, informó que se dispondrá de 100 mil dosis, distribuidas en 25 mil vacunas para cada una de las cuatro categorías. Los biológicos fueron aportados por las secretarías de Salud federal y de la Ciudad de México, así como por el IMSS y el ISSSTE. La aplicación estará a cargo de personal de enfermería del sector salud, con apoyo de pasantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la universidad.

¿Qué vacunas aplicarán en el megacentro de vacunación de la UNAM y quiénes podrán solicitarlas?

El megacentro ofrecerá vacunas contra influenza, COVID-19, neumococo y sarampión-rubéola (SR). Aunque el servicio estará abierto al público en general, cada biológico tendrá condiciones de edad y antecedentes de vacunación que determinarán quiénes podrán recibirlo.

Estos son los requisitos anunciados por la UNAM:

Influenza: disponible para personas a partir de los seis meses de edad . La universidad recomienda actualizar esta vacuna cada temporada.

disponible para personas . La universidad recomienda actualizar esta vacuna cada temporada. COVID-19: se aplicará la vacuna Moderna a personas a partir de los seis meses de edad , de acuerdo con las indicaciones correspondientes.

se aplicará la , de acuerdo con las indicaciones correspondientes. Neumococo: destinada a personas de 60 años o más que no hayan recibido esta vacuna durante los últimos dos años.

destinada a que no hayan recibido esta vacuna durante los últimos dos años. Sarampión y rubéola (SR): dirigida a personas menores de 50 años que no hayan recibido la vacuna durante los últimos cinco años.

No será necesario contar con una credencial de estudiante o trabajador de la UNAM para acceder al servicio, ya que la convocatoria también contempla a habitantes de la Ciudad de México y personas procedentes de otras entidades. La aplicación estará sujeta a la valoración del personal de salud, los criterios de cada vacuna y la disponibilidad de dosis. Se recomienda revisar la Cartilla Nacional de Salud antes de acudir para identificar los esquemas pendientes.

¿Cómo registrarse para solicitar alguna vacuna? Link y código QR

El registro para la jornada de vacunación de la UNAM 2026 se realiza a través del portal oficial de la Dirección General de Atención a la Salud. Las personas interesadas podrán seleccionar la fecha y el horario de su visita, proporcionar sus datos y responder un cuestionario sobre sus antecedentes de vacunación.

El enlace oficial para solicitar una cita es el siguiente:

Registro de vacunación UNAM 2026: salud.unam.mx/mega-centro-de-vacunacion/

Para completar el procedimiento, los interesados deberán seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la UNAM mediante el enlace de registro o escanear el código QR incluido en los carteles de la campaña. Seleccionar la fecha y el horario disponibles para asistir al megacentro. Completar el formulario con nombre, correo electrónico, teléfono y los datos adicionales solicitados. Responder el cuestionario de salud, que incluye antecedentes de vacunación, condiciones médicas y las vacunas que se desean recibir. Confirmar la cita mediante la opción disponible al finalizar el formulario.

El código QR de la campaña “Yo me vacuno” estará disponible en los materiales oficiales de difusión de la UNAM y permitirá acceder al procedimiento de registro desde un teléfono celular. La universidad informó que las personas inscritas tendrán acceso preferente, pero aclaró que el registro no es obligatorio. Quienes lleguen sin cita podrán incorporarse a una fila específica y recibir atención durante los horarios establecidos, conforme a la disponibilidad de vacunas.

¿Dónde está el megacentro de vacunación de la UNAM y en qué horarios aplicarán las dosis?

El megacentro estará ubicado en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, dentro de Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. La sede permitirá concentrar en un mismo espacio la aplicación de los cuatro biológicos y organizar el ingreso de las personas que soliciten el servicio.

El horario de atención será de 9:00 a 14:00 horas, del lunes 9 al viernes 13 de noviembre de 2026. Para facilitar la organización, la UNAM establecerá dos bloques principales de llegada, a las 9:00 y a las 11:00 horas, con el propósito de distribuir la asistencia y evitar filas prolongadas.