Hoy No Circula viernes 10 de abril de 2026: qué autos descansan en CDMX y Edomex

En caso de cumplir con la normativa vigente, se podría pagar una multa económica importante, así como remitir el vehículo al corralón

Los coches que no pueden circular este viernes 10 de abril | Reuters

El programa Hoy No Circula aplica este viernes 10 de abril de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México con base en el color del engomado y la terminación de placas. La medida forma parte de la regulación ambiental que busca reducir la emisión de contaminantes en la zona metropolitana.

Para esta fecha, las restricciones se mantienen bajo el esquema regular, salvo que se active una contingencia ambiental. Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las disposiciones vigentes antes de salir para evitar sanciones.

Este viernes, los vehículos con engomado azul y terminación de placas 9 y 0 deberán suspender su circulación en el horario establecido. La restricción aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en la CDMX y el Edomex.

También quedan excluidos de la restricción los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos. Estos automóviles pueden circular sin limitaciones de acuerdo con la normativa vigente.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el viernes 10 de abril de 2026 y cuáles sí?

En caso de contingencia ambiental, el esquema puede modificarse y ampliarse a más vehículos. Esto implica que unidades con holograma 1 y 2 podrían dejar de circular dependiendo de la fase activada.

Bajo condiciones normales, el viernes 10 de abril no circulan los autos con engomado azul, placas terminación 9 y 0, y holograma 1 o 2. Los vehículos con holograma 0 y 00, así como los de emergencia, transporte público y servicios, están exentos.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando los niveles de contaminación superan los límites establecidos por las autoridades ambientales. Esta medida busca reducir la cantidad de vehículos en circulación para disminuir las partículas contaminantes.

Cuando entra en vigor, la restricción se amplía a más autos, incluyendo algunos con holograma 0. La aplicación depende de los reportes oficiales de calidad del aire en la zona metropolitana.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La sanción por incumplir el programa se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La multa corresponde a un rango de 20 a 30 UMAs, lo que equivale a 2,346.2 y 3,519.3 pesos.

Las autoridades pueden aplicar la sanción en el momento de la infracción conforme a la normativa vigente. El incumplimiento del programa puede derivar en sanción económica y otras medidas administrativas.

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