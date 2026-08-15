Gustavo Puerta apoya una iniciativa con Racing de España para la reconstrucción de su pueblo

Después de que enviara donaciones a La Victoria (Valle), el volante ahora comanda otra iniciativa junto al club ibérico.

Gustavo Puerta, jugador de Colombia | Mike Nowak/Getty Images/AFP

Desde varios puntos del mundo, especialmente con los colombianos en el exterior, se ha notado la solidaridad hacia los damnificados por el terremoto de 7.4 que padeció Colombia el pasado 10 de agosto. Se reportan cerca de cien mil afectados en el occidente del país, exactamente en regiones como el Valle del Cauca, el Eje Cafetero y el Chocó. Muchos pueblos se redujeron en ruinas.

Mientras se intensifican labores de rescate, iniciará en contados días la fase de reconstrucción. Muchos entes, figuras públicas y grandes compañías nacionales y extranjeras lideran las iniciativas para rehacer los puntos más neurálgicos de la tragedia. Desde la Selección Colombia, varios jugadores se unieron a esa postura de empatía y solidaridad.

Gustavo Puerta es uno de ellos. El volante, nacido en La Victoria (Valle del Cauca), municipio gravemente afectado por el sismo, llevó toneladas de comida en los últimos días para todas las personas de su pueblo. Ahora, junto al Racing de Santander, tiene como el objetivo la reconstrucción del pueblo.

Así las cosas, la fundación del club inició una campaña similar a la realizada con las inundaciones de DANA en la Comunidad Valenciana. La intención es recaudar fondos para reedificar La Victoria. Por cada euro donado, se destinará el doble en una colecta que se prolongará hasta el lunes 31 de agosto.

“Quería invitarlos a todos a que nos sigan apoyando a este pueblo colombiano que la está pasando muy mal. Soy de un pueblo del Norte del Valle, uno de los más afectados como otros que hay alrededor. Todos saben que el epicentro fue en Chocó, donde hay muchas familias que lo perdieron todo, así como en Cali, que se derrumbaron muchos edificios”, indicó Puerta.

“Es una tristeza enorme saber que un día lo tienes todo y al siguiente ya no. La invitación es para que donen. Por cada euro que donen, darán el doble. Quiero mandarle un saludo y mi apoyo al pueblo colombiano para que mantenga la fe, que sea fuerte en estos momentos tan difíciles”, concluyó.

🇨🇴 El Racing se solidariza con el pueblo colombiano y recauda fondos para los afectados por el terremoto



💚 La @RacingFundacion, como ya hizo con la DANA que asoló la Comunidad Valenciana, donará dos euros por cada uno aportado por sus aficionadoshttps://t.co/BT0odl9iY4 pic.twitter.com/jXvwR1ObDh — Real Racing Club (@realracingclub) August 15, 2026

En lo deportivo, Racing firmará su regreso a la máxima categoría del fútbol español. Lo hará en casa, el próximo domingo 16 de agosto, frente al Villarreal por la fecha 1 de LaLiga. Antes del pitazo inicial habrá un minuto de silencio por las víctimas del terremoto.

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