¡No más jovencitos! Manuel Negrete apostaría por los jugadores de experiencia en la selección mexicana

El exfutbolista les pide a los jugadores del Tricolor que no se achiquen en el partido amistoso ante Bélgica; ya quiere ver una verdadera alineación titular

Manuel Negrete les pide a los jugadores del Tricolor que no se achiquen. | Imago 7

Manuel Negrete asegura que Javier Aguirre debería apostar por los jugadores de experiencia para comenzar a darle forma a la alineación titular de la selección mexicana, dejando de lado a los más jovencitos del equipo, si es que en realidad quiere comenzar a competir.

Al exfutbolista del Tricolor le gustaría ver esta noche, en el juego ante Bélgica, un equipo cercano a lo que el Vasco presentará ante Sudáfrica el próximo 11 de junio, en la inauguración del Mundial 2026, consciente de que el conjunto belga es un cuadro que exigirá al máximo a los verdes.

“Un partido muy difícil después del resultado que tuvo Bélgica contra Estados Unidos (ganó 5-2), realmente es un equipo muy competitivo y muy fuerte. Esperemos que el equipo mexicano salga mejor que contra Portugal. Fue un partido muy difícil, pero también creo que les faltó un poquito más a los mexicanos, estaban en su estadio, en la reapertura, pueden decir muchas cosas, Portugal ha sido criticado en no haber ganado, pero creo que fue un partido donde cualquiera podía ganar. A muchos no les gustó el resultado, el público por supuesto que quiere que gane México y hoy va a ser un partido bastante difícil”, señaló Manuel Negrete en entrevista exclusiva con Claro Sports por W Radio.

Y agregó: “Está (Alexis) Vega, que es un jugador que tiene que empezar. Está apostando por los jovencitos de las Chivas, que a lo mejor todavía les falta esa experiencia para estar ante equipos grandes. Ya debería de tener un cuadro más o menos titular para poder trabajar sobre ellos una estrategia diferente y que los jugadores tuvieran la confianza de que van a ser titulares. Hoy no sabemos quién es el portero titular. A pesar de que está Tala, no sabemos si va a estar en la Copa del Mundo en el primer partido. Hoy el equipo de Javier no tiene un cuadro titular, hay muchas modificaciones a pesar del poco tiempo que falta”.

“Yo cambiaría a los jugadores de experiencia, ahorita no puedes estar con jovencitos a pesar de que están trabajando bien, deberías de tener jugadores con más experiencia para un Mundial, que tuvieran un poquito más de tiempo en la Primera División, ellos hacen mucho esfuerzo, pero todavía les falta experiencia. Fidalgo tuvo una buena actuación porque tiene buena posesión de balón y no pierde muchos balones, pero no es tan efectivo para ese tipo de goles que necesita la selección”.

Previo al duelo amistoso ante Portugal, Manuel Negrete tuvo la oportunidad de ver entrenar a la selección mexicana, sorprendiéndole el trabajo desarrollado, aunque asegura que el día del partido estuvieron muy lejos de lo que practicaron.

“Me tocó verlos entrenar un día antes y la verdad me sorprendió el trabajo que tuvo con Rafa Márquez y con Javier. Un equipo que tenía mucho control del balón, grandes cambios de juego, una recepción perfecta y una definición bien. Me sorprendió mucho que entrenaran tan bien, pero que al final cuando llega el partido no vemos ese tipo de entrenamiento que tuvieron. No sé qué pase con estos jugadores, que de pronto llega un equipo como Portugal y se achica, no sé qué les pasa. No quiero ni pensarlo, porque un jugador de fútbol tiene que estar convencido. Llámese España, Brasil, Argentina, Alemania. Tienes que jugar a ganar. Salieron a ver cómo venía Portugal, ahora que no viene Cristiano Ronaldo cómo salen los demás. Creo que les faltó un poquito más de esas ganas de ganar”, apuntó Negrete.

¿Y los abucheos?

Manuel Negrete también habló sobre el comportamiento de la afición en el Estadio Azteca, en el empate sin goles ante Portugal, señalando que los abucheos son producto del mal desempeño en la cancha.

“Lo vivimos. Tienen que acostumbrarse a que si el equipo no gana no va a ser aplaudido, a que si no juega bien no va a ser bien recibido, es normal. Un público que paga un boleto, que le cuesta mucho llegar al estadio, pagar un boleto, tiene derecho a no estar contento. Eso lo puedes revertir jugando bien y anotando goles”, finalizó.

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