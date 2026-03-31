Pago doble de la Beca Benito Juárez en abril: ¿En qué día cae el pago y quiénes recibirán 3 mil 800 pesos?

Este apoyo económico está dirigido a estudiantes de nivel medio superior y superior, con el objetivo de evitar la deserción escolar

Becas Benito Juárez y su pago doble en abril. | @BecasBenito

El programa de Becas Benito Juárez mantiene su calendario de pagos para 2026 y en abril presenta una particularidad que ha generado interés entre estudiantes y familias en México. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que algunos beneficiarios recibirán un depósito mayor al habitual.

Este apoyo económico está dirigido a estudiantes de nivel medio superior y superior, con el objetivo de evitar la deserción escolar. Para el cuarto mes del año, además de la fecha de pago, también se ha definido quiénes recibirán un monto de hasta 3 mil 800 pesos.

Beca Benito Juárez 2026: ¿En qué día y a qué hora cae el pago de abril?

De acuerdo con la información oficial, el pago de la Beca Benito Juárez correspondiente a abril 2026 se realiza durante los primeros días del mes, aunque la dispersión depende del calendario por orden alfabético que maneja el programa.

Los depósitos se efectúan a través del Banco del Bienestar, por lo que el dinero suele reflejarse desde las primeras horas del día asignado. No existe una hora exacta universal, pero en la mayoría de los casos el pago aparece durante la mañana o a lo largo del mismo día en la cuenta del beneficiario.

📌 Beca Media Superior (Benito Juárez) – Continuidad

En abril: pago acumulado ene–feb + mar–abr = $3,800 MXN, solo activos y sin pago en febrero.

¿Te pagaron en febrero? 👇#BecasBienestar pic.twitter.com/3gbG2E6w72 — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) March 10, 2026

Beca Benito Juárez 2026: ¿Habrá pago doble en abril y por qué?

La SEP confirmó que en abril sí habrá pago doble para algunos beneficiarios. Esta medida responde a un ajuste en el calendario de pagos, derivado del periodo vacacional de Semana Santa.

Para evitar retrasos en la entrega del apoyo, las autoridades decidieron adelantar o acumular pagos, lo que se traduce en un depósito mayor en este mes.

¿Quiénes recibirán pago doble de la Beca Benito Juárez en abril 2026?

El pago doble está dirigido principalmente a estudiantes que reciben el apoyo de manera bimestral, en especial aquellos de nivel medio superior que forman parte del programa.

Estos beneficiarios podrán recibir hasta 3 mil 800 pesos, monto que corresponde a la suma de dos periodos de pago. No todos los estudiantes recibirán esta cantidad, ya que depende del calendario individual asignado por el programa.

El depósito busca asegurar que los estudiantes cuenten con el recurso sin interrupciones durante el periodo vacacional. Por ello, es importante que los beneficiarios revisen su cuenta del Banco del Bienestar en las fechas indicadas.

TE PUEDE INTERESAR: