Estados Unidos vs Portugal en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 31 de marzo de 2026?

Las barras y las estrellas se enfrentan a los portugueses con la misión de borrar la dolorosa derrota ante Bélgica

Estados Unidos vs Portugal en vivo online el partido amistoso | Claro Sports

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Portugal hoy 31 de marzo de 2026?

El partido entre Estados Unidos y Portugal dará inicio a las 17:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, mientras que en Estados Unidos será a las 19:00 horas, del Este y 16:00 horas del Pacífico.

Alineaciones confirmadas para el Estados Unidos vs Portugal de este 31 de marzo

Este es el once que manda Mauricio Pochettino para enfrentar a Portugal en Atlanta:

Estados Unidos: Matt Freese, Auston Trusty, Chris Richards (capt.), Antonee Robinson, Weston McKennie, Christian Pulisic, Sebastian Berhalter, Alex Freeman, Malik Tillman, Tim Weah, Aidan Morris

Este es el once que manda Portugal para enfrentar a Estados Unidos:

Portugal: José Sá, Diogo Dalot, Tomas Araujo, Goncalo Inacio, Candelo, Costa, Vitinha, Bruno Fernandes, Trincao, Pedro Neto, Ramos

¿Quién transmite en vivo el Estados Unidos vs Portugal y dónde ver por TV y online?

El partido se podrá seguir en México a través de la señal de ESPN y Disney Plus, en Estados Unidos será por TNT, HBO y Peacock. Además de tener todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports

Estados Unidos vs Portugal en vivo

¡Última prueba antes del Mundial! La selección de Estados Unidos afronta un duelo de alto calibre al medirse ante la selección de Portugal en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta en lo que será su último partido previo a la definición de la lista rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El conjunto estadounidense llega con la necesidad de ajustar detalles tras un complicado inicio de año, en el que mostró momentos interesantes pero también dejó dudas ante rivales de élite. En especial, tras la dolorosa derrota ante Bélgica 5-2. Ahora tendrá enfrente a una de las mejores selecciones del ranking FIFA, en un examen exigente que pondrá a prueba su capacidad competitiva antes de la gran cita mundialista. Del otro lado, Portugal buscará imponer su jerarquía en un enfrentamiento que promete intensidad y ritmo alto, luego del empate sin goles ante la selección mexicana.

Con el Mundial cada vez más cerca, este encuentro representa mucho más que un amistoso: es la última oportunidad para que varios jugadores levanten la mano y aseguren su lugar en la convocatoria final. Sigue todas las emociones en vivo y no te pierdas cada detalle de este choque internacional de alto nivel.

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