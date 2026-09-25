Tres huracanes tienen al Pacífico y a las costas mexicanas en alerta: Polo, Odalys y Nolo; trayectoria y efectos

Tres sistemas climáticos: Polo, Odalys y Nolo mantienen en alerta a autoridades mexicanas y estadounidenses debido a los posibles estragos

Polo, Odalys y Nolo ponen en alerta a autoridades mexicanas | Reuters

La actividad ciclónica mantiene bajo vigilancia al Pacífico, con tres huracanes que destacan por su intensidad y evolución durante este viernes 25 de septiembre. Mientras Polo recuperó la categoría 5 y avanza frente a las costas mexicanas, Odalys conserva la categoría 4, aunque por ahora permanece lejos del país, y Nolo alcanzó la categoría 1 con Hawái en alerta ante sus posibles efectos. El panorama confirma una temporada de huracanes que todavía tiene semanas por delante y que podría presentar nuevos cambios en la fuerza y trayectoria de estos sistemas.

Polo otra vez es huracán categoría 5: ¿qué estados pone en riesgo?

Polo volvió a apretar el paso durante la madrugada de este viernes 25 de septiembre y recuperó la categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, después de haber perdido fuerza el jueves. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán presenta vientos sostenidos de hasta 260 km/h y se mueve mar adentro, en paralelo a las costas del Pacífico mexicano. Su centro se ubica a unos 430 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, por lo que, aunque se mantiene lejos de tierra, ya deja lluvias intensas en estados como Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Jalisco, además de oleaje elevado que podría alcanzar hasta cuatro metros.

La historia de Polo todavía puede dar un giro, porque su trayectoria y fuerza podrían cambiar en los próximos días. El pronóstico de Conagua apunta a que el ciclón continuará hacia el norte durante el fin de semana y podría acercarse a Baja California Sur para tocar tierra el lunes 28 de septiembre como categoría 1. Después, el sistema podría avanzar hacia Sonora con una intensidad estimada de entre categoría 1 y 2. Así que, mientras Polo se aleja de las costas del sur, la mirada comienza a ponerse en el noroeste de México, donde las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles lluvias fuertes, vientos y oleaje.

Odalys ya es categoría 4: ¿dónde está y qué tan peligroso es?

El huracán Odalys mantiene la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de hasta 215 km/h y rachas de 260 km/h, aunque por ahora se mantiene lejos de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), su centro se ubica a más de mil 500 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, por lo que no representaría una amenaza directa para las costas nacionales. Su presencia coincide con el huracán Polo, pero los pronósticos mantienen trayectorias separadas y, hasta el momento, no contemplan una interacción entre ambos sistemas.

La intensidad de Odalys, sin embargo, podría comenzar a bajar pronto. Según la previsión de Conagua, este sábado 26 de septiembre podría descender a categoría 3 durante la madrugada, a categoría 2 al mediodía y a categoría 1 hacia la medianoche. Para el domingo 27, el escenario apunta a que podría convertirse en tormenta tropical y continuar debilitándose hasta quedar como un sistema post-tropical frente a la península, todavía a una distancia considerable de las costas mexicanas.

Nolo, huracán categoría 1: esta es su ubicación y efectos

Nolo tomó fuerza con rapidez y este viernes se convirtió en huracán categoría 1, con vientos sostenidos de casi 140 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes. El sistema se encontraba a unos 320 kilómetros al sur de la Isla Grande de Hawái y avanzaba hacia el norte, justo cuando se acercaba el momento de mayor riesgo para la población. Las autoridades prevén que Nolo pase más cerca de la isla entre la noche de este viernes y el sábado, con lluvias torrenciales como la principal amenaza, además de fuertes vientos y condiciones peligrosas en el mar.

El panorama llevó al gobernador de Hawái, Josh Green, a declarar el estado de emergencia ante los efectos que podría dejar el ciclón. Se trata de la tercera declaración de este tipo relacionada con tormentas durante septiembre. Nolo también se suma a una temporada particularmente activa en el Pacífico oriental y central, donde ya se han formado 19 tormentas con nombre, incluidos tres huracanes de categoría 5, cuando todavía faltan dos meses para que termine la temporada. De ese total, 17 surgieron en el Pacífico oriental, una cuenca que suele registrar unas 15 tormentas con nombre durante toda la temporada.

¿Cuándo termina la temporada de huracanes 2026?

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), la temporada de huracanes 2026 tiene como fechas oficiales de inicio el 15 de mayo en el océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, mientras que su cierre está previsto para el 30 de noviembre. Este periodo establece la ventana en la que, por climatología, suele concentrarse la mayor actividad ciclónica en ambas cuencas, aunque no representa una frontera absoluta para la formación de estos sistemas.

Por ello, el final oficial de la temporada no significa que el riesgo desaparezca por completo después del 30 de noviembre. Las condiciones atmosféricas y oceánicas pueden favorecer la aparición de un ciclón tropical fuera de las fechas establecidas, por lo que las autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia ante cualquier sistema que pueda desarrollarse antes o después del periodo considerado como temporada regular.