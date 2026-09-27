Longines Global Champions Tour Viena Grand Prix 2026, en vivo

El Gran Premio de Viena cierra este domingo el torneo en Schönbrunn, con transmisión en vivo a través de Claro Sports Premium

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El majestuoso Palacio de Schönbrunn en Viena se viste de gala para albergar una de las paradas más emblemáticas del circuito hípico más prestigioso del mundo: el Longines Global Champions Tour Grand Prix 2026. En una pista montada sobre un marco histórico inigualable, las mejores binomios del planeta se citan en la capital austriaca para afrontar un recorrido exigente de máxima altura a 1.60 metros. La destreza técnica, la precisión en los giros y la velocidad serán determinantes para sortear sin faltas los obstáculos diseñados para poner a prueba el temple y la compenetración entre jinete y caballo en la búsqueda de la gloria individual.

Además del codiciado trofeo en Viena, esta competencia resulta crucial dentro de la clasificación general de la temporada, pues cada punto sumado acerca a los participantes a la codiciada Gran Final. La presión aumenta a medida que avanzan las rondas de desempaque, donde el margen de error es nulo y la estrategia cobra un rol protagónico para detener el reloj en el menor tiempo posible. Sigue cada detalle, el recorrido de cada binomio y la definición del Gran Premio a través de la señal de Claro Sports Premium.