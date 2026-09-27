Aguinaldo 2026: ¿El pago será por 15 o 30 días para los trabajadores mexicanos a fin de año?

La ley mantiene un mínimo de 15 días de aguinaldo en 2026, aunque algunas empresas pueden entregar 20, 30 días o incluso más

Calcula tu aguinaldo para 2026 | Reuters

Con el cierre de 2026 cada vez más cerca, el aguinaldo vuelve a convertirse en una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores en México. Una de las principales dudas es si este año el pago obligatorio seguirá siendo de 15 días o si finalmente aumentará hasta los 30 días de salario.

Por ahora, no existe un cambio general que obligue a todos los empleadores a entregar 30 días de aguinaldo. La Ley Federal del Trabajo conserva un mínimo de 15 días, aunque algunas personas sí pueden recibir una cantidad superior dependiendo de su contrato, las prestaciones de la empresa o las condiciones de trabajo.

¿Cuántos días se pagan de aguinaldo en México? Esto dice la Ley del Trabajo

La Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores tienen derecho a recibir cada año un aguinaldo equivalente, como mínimo, a 15 días de salario. Esta cantidad corresponde a quienes hayan laborado durante todo el año para el mismo empleador.

Aunque durante 2026 se han presentado propuestas para modificar esta prestación, el mínimo general no ha cambiado.

Una de las iniciativas presentadas este año plantea que el número de días aumente gradualmente conforme a la antigüedad del empleado: 15 días durante el primer año, 20 entre el segundo y el tercero, 25 entre el cuarto y quinto, y 30 a partir del sexto año.

Sin embargo, esas cantidades corresponden a una propuesta legislativa y no a una obligación vigente. Para que este esquema sea obligatorio tendría que completar el proceso correspondiente y entrar formalmente en vigor.

¿Qué empresas pueden pagar de 20 a 30 días de aguinaldo?

Cualquier empresa puede ofrecer un aguinaldo superior al mínimo establecido en la legislación. Los 15 días funcionan como una cantidad mínima que debe respetarse, pero no existe impedimento para que un empleador entregue 20, 25, 30 días o una prestación todavía mayor.

Por esta razón, antes de calcular cuánto dinero llegará a fin de año es recomendable revisar las condiciones laborales y los documentos donde aparezca el número de días de aguinaldo que ofrece la empresa.

¿Cómo calcular tu aguinaldo 2026? Paso a paso

Para calcular el aguinaldo de una persona con salario fijo que trabajó durante todo el año, primero es necesario obtener el salario diario. Después, el salario diario se multiplica por el número de días de aguinaldo que correspondan.

Por ejemplo, una persona que gana 15 mil pesos mensuales tendría un salario diario de 500 pesos. Si su empresa paga los 15 días mínimos establecidos por la ley, el cálculo sería: 500 pesos x 15 días = 7 mil 500 pesos de aguinaldo.

¿Cuándo y a quién se le debe pagar aguinaldo?

El aguinaldo debe entregarse antes del 20 de diciembre. Tienen derecho al aguinaldo las personas que mantengan una relación laboral bajo la Ley Federal del Trabajo, independientemente de que sean trabajadores de planta, confianza, sindicalizados, eventuales, por obra determinada, de temporada o bajo otros esquemas reconocidos por la legislación.

El empleador tampoco puede eliminar el pago argumentando problemas económicos, pérdidas durante el año o falta de utilidades. El aguinaldo constituye un derecho laboral independiente del desempeño financiero de la empresa.

¿Si no he cumplido un año trabajando me toca aguinaldo?

Sí. No es necesario cumplir un año completo en una empresa para generar el derecho al aguinaldo. Cuando una persona trabajó únicamente una parte del año, debe recibir la cantidad proporcional al tiempo que permaneció contratada.

Una fórmula orientativa consiste en multiplicar el salario diario por los días de aguinaldo que correspondan, dividir la cantidad entre 365 y posteriormente multiplicarla por el número de días trabajados durante el año.

El derecho tampoco desaparece si el trabajador renuncia o termina su relación laboral antes de diciembre. En ese caso deberá recibir dentro de su finiquito la parte proporcional del aguinaldo que haya generado durante el periodo trabajado.

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