NASCAR Mexico Series, en vivo: Aguascalientes | Fecha 10

El Chase arranca en Aguascalientes con Razo en la pole y diez contendientes por categoría listos para comenzar la batalla por el título 2026

El Óvalo Aguascalientes México será escenario este domingo 27 de septiembre del arranque de El Chase de NASCAR México Series, la fase definitiva que definirá al campeón de la temporada 2026. La décima fecha, denominada “Aguascalientes El Gigante de México 170”, marcará el primero de los cuatro compromisos en los que los 10 mejores pilotos de cada categoría buscarán sumar los puntos necesarios para mantenerse con posibilidades de conquistar la corona.

Xavi Razo llegará al compromiso hidrocálido desde la primera posición de salida, luego de conseguir su tercera pole position de la temporada con un registro de 23.924 segundos, de acuerdo con el reporte de la jornada de calificación. A su lado partirá Rubén García Jr., mientras que Max Gutiérrez ocupará el tercer cajón. Rodrigo Rejón y Rubén Rovelo completan el Top Five, en una parrilla que anticipa una competencia cerrada sobre el óvalo de 1.4 kilómetros.

La carrera está programada para iniciar a las 13:40 horas y tendrá una duración de 170 vueltas o un máximo de 100 minutos. Las altas temperaturas, los peraltes de 16 grados y la exigencia del trazado pondrán a prueba la estrategia de pilotos y equipos desde el banderazo verde. Con el campeonato entrando en su etapa decisiva y cada punto adquiriendo mayor importancia, Aguascalientes será el primer capítulo de una lucha que continuará posteriormente con la fecha doble de Yucatán.