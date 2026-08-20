Becas Benito Juárez y Rita Cetina: fecha exacta del depósito de agosto 2026

Conoce cuándo depositarán el próximo monto para estudiantes de primaria y secundaria. Anota la fecha en tu calendario

Beca Rita Cetina 2026: esta es la fecha exacta de pago | @BecasBenito

El mes de agosto está cerca de llegar a su final y aún hay personas que tienen dudas sobre la fecha exacta del depósito mensual correspondiente a las Becas Benito Juárez y Rita Cetina. Con el calendario escolar en pausa, hay quien ha recibido un monto de apoyo anual, mientras otros desconocen de qué se trata. En Claro Sports te explicamos el panorama con las becas estudiantiles, de cara al ciclo escolar 2026-27: ¿Cuándo hacen el pago y cuándo es el próximo depósito?

Beca Benito Juárez: ¿Cuándo hacen el pago en agosto 2026?

Es importante indicar que el pasado viernes 14 de agosto llegó a su fin el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria, cuya entrega fue de 2 mil 500 pesos por cada estudiante incorporado a la modalidad. Este apoyo anual se entregó por primera vez, con el objetivo de que las madres y los padres destinen el monto a la compra de útiles y uniformes escolares.

En el caso de las y los estudiantes de secundaria que reciben la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, no se realizó depósito durante julio ni agosto debido a que son meses correspondientes al periodo de vacaciones. Cabe aclarar que pagos realizados en agosto solo corresponden al apoyo anual de la Beca Rita Cetina para primaria, no así a las becas bimestrales.

🤓 Para que no haya dudas…



Aunque ambas llevan el nombre #RitaCetina, se trata de programas diferentes y cada uno tiene sus propios periodos de pago.



Conoce cuál corresponde a tu familia y cuándo podrás esperar tu depósito. 📅 pic.twitter.com/dBL6ObC7bE — BecasBenito (@BecasBenito) August 13, 2026

Beca Rita Cetina 2026: esta es la fecha exacta de pago

El próximo pago de la Beca Rita Cetina, así como de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, se realizará en el mes de octubre y corresponderá al bimestre septiembre-octubre, el primero del ciclo escolar 2026-27. En el caso de la Beca Rita Cetina, estudiantes de secundaria reciben un momento de 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional en el mismo nivel educativo si es el caso.

La Beca Benito Juárez cuenta con el mismo monto bimestral, mientras que la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro (dirigida a estudiantes de educación superior) otorga 5 mil 800 pesos por bimestre.

A continuación el panorama de cada beca, difundido por la propia página del Gobierno de México:

Rita Cetina de primaria: 2 mil 500 pesos anuales por estudiante. El calendario de pagos concluyó el 14 de agosto.

2 mil 500 pesos anuales por estudiante. El calendario de pagos concluyó el 14 de agosto. Rita Cetina de secundaria: 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional. Próximo pago: en octubre, correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional. Próximo pago: en octubre, correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Beca Benito Juárez: 1,900 pesos bimestrales. Próximo pago: octubre, del bimestre septiembre-octubre.

1,900 pesos bimestrales. Próximo pago: octubre, del bimestre septiembre-octubre. Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5 mil 800 pesos bimestrales. Próximo pago: octubre, correspondiente al primer bimestre del ciclo escolar 2026-27.

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