Infonavit te presta 2.9 millones de pesos para comprar tu casa: ¿Cuánto debes ganar y qué requisitos piden?

El crédito de vivienda del Infonavit puede acercarse a los 3 millones de pesos, conoce quiénes pueden acceder a ese monto y qué condiciones deben cumplir

Así puedes acceder al Infonavit en 2026 | Reuters

Para muchos trabajadores mexicanos, adquirir una vivienda propia representa una de las metas financieras más importantes. En 2026, el Infonavit mantiene disponible su esquema de crédito tradicional, con el que algunos derechohabientes pueden alcanzar un financiamiento cercano a los 3 millones de pesos para comprar una casa nueva o usada.

Aunque el Instituto establece un monto máximo de hasta 2 millones 935 mil 002.35 pesos, esa cantidad no significa que todos los trabajadores puedan recibir automáticamente el mismo préstamo. El dinero que puede otorgar el Infonavit se calcula de manera personalizada y depende principalmente de la capacidad económica de cada solicitante.

Infonavit 2026: ¿Qué requisitos debes cumplir para obtener un crédito para vivienda?

Antes de pensar en una propiedad específica, los trabajadores deben conocer cuánto financiamiento tienen disponible y si cumplen con las condiciones del Instituto. El primer paso es ingresar a Mi Cuenta Infonavit, donde se puede consultar la precalificación y revisar las opciones de crédito disponibles.

Para iniciar el proceso de compra de vivienda, el interesado debe cumplir con algunos requisitos básicos, entre ellos:

Ser derechohabiente del Infonavit y contar con una relación laboral vigente.

Cumplir con los criterios de precalificación del Instituto.

Contar con la documentación necesaria para integrar el expediente.

Realizar el avalúo de la vivienda que se desea adquirir.

Elegir un notario público para formalizar la operación.

En caso de que la vivienda sea propiedad de un particular, el avalúo deberá solicitarse mediante una unidad de valuación autorizada por el Infonavit. Este procedimiento permite conocer el valor del inmueble antes de concretar la compra.

El trámite también puede realizarse junto con un cónyuge, familiar o corresidente, siempre y cuando las personas involucradas cumplan con las condiciones establecidas por el Instituto.

Otro punto importante es el tiempo disponible para liquidar el financiamiento. Los créditos pueden tener plazos de hasta 30 años, aunque la edad del trabajador influye en el periodo máximo permitido. Para los hombres, la suma entre edad y plazo no debe superar los 70 años, mientras que para las mujeres el límite es de 75 años.

Además del préstamo aprobado, los trabajadores pueden utilizar el ahorro acumulado en su Subcuenta de Vivienda, un recurso que puede complementar el crédito y aumentar el presupuesto disponible para adquirir una propiedad.

Infonavit 2026: ¿Cuánto debes ganar para acceder a un préstamo de 2.9 millones de pesos?

Uno de los puntos que más interés genera entre los trabajadores es saber cuánto salario necesitan para obtener un crédito cercano al límite máximo del Infonavit. Sin embargo, el Instituto no maneja una cantidad única de ingreso para todos los casos, ya que cada solicitud se analiza de manera individual.

El salario es uno de los factores principales para determinar el monto autorizado. También influyen elementos como la capacidad de pago, el historial del trabajador y las condiciones específicas del financiamiento solicitado.

Por esta razón, una persona con ingresos diferentes puede recibir montos distintos, incluso si ambas buscan un crédito bajo el mismo esquema. La cifra final solamente puede conocerse mediante la precalificación oficial.

El Infonavit también aplica una tasa de interés fija que se ajusta de acuerdo con el nivel salarial del trabajador, por lo que las condiciones del crédito pueden cambiar dependiendo de la situación económica de cada derechohabiente.

Para quienes buscan acercarse al financiamiento máximo de 2.9 millones de pesos, la recomendación es revisar primero la información disponible en Mi Cuenta Infonavit y conocer el monto real autorizado antes de iniciar la búsqueda de una vivienda.

De esta manera, los trabajadores pueden planear mejor su compra, comparar opciones y evitar comprometer sus finanzas con un crédito que no se adapte a su capacidad económica.

Te puede interesar: