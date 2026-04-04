El escándalo arbitral de José Ortiz: perdona roja a Jermein Peña y borra segunda amarilla

El técnico Rafael Dudamel manifestó que Ortiz había reconocido su error en el ingreso a camerinos.

José Ortiz y su increíble suceso en el Junior vs Cali | Captura de Win

El Junior y Deportivo Cali botaron chispas en la fecha 15 de la Liga BetPlay. Ambos cerraron la jornada con victoria 1-2 para el ‘Azucarero’, que sin duda, encuentra oxígeno en su lucha por clasificar a la siguiente instancia del torneo. Del otro lado, los ‘Tiburones’ siguen desatando un mar de dudas previo al inicio de la Copa Libertadores.

Rafael Dudamel y sus dirigidos se frotan las manos para ingresar a los ocho. Eso sí, el contexto no fue nada fácil y menos por cuenta de las polémicas que no se hicieron esperar. La más llamativa fue protagonizada por José Ortiz, árbitro de Norte de Santander que impartió justicia en el Estadio Romelio Martínez.

Y la situación hizo estallar las redes sociales. El involucrado fue Jermein Peña, zaguero central que viene de cumplir recientemente una sanción por tarjeta roja. De nuevo se vio expuesto, pero el colegiado le perdonó una segunda tarjeta amarilla, traducida en expulsión, que pudo marcar un rumbo distinto en el partido.

Peña fue amonestado sobre los 17′. Sin embargo, ocho minutos más tarde, en una jugada que tal vez significaba otra amarilla por una disputa desleal con Julián Quiñones, Ortiz decidió sacar nuevamente el cartón para los dos jugadores. Ahí se pudrió todo.

Luego de sacarle la amarilla a Peña, el árbitro se olvidó completamente de que ya estaba apercibido. Los jugadores le exigieron airadamente la roja inmediata, pero el juez reculó insólitamente y decidió rectificarla para reanudar el compromiso. Del otro bando estallaron lógicamente, aunque en el reglamento sí se valida ese procedimiento.

QUÉ ESCÁNDALO

En Junior vs Cali, el árbitro Ortíz amonestó a Peña y a Quiñones, pero Peña ya tenía amarilla, al darse cuenta les dijo a los jugadores que a Peña no lo amonestaba (borró la tarjeta) y se formó la de Troya ¡Qué acomodada tan Brava! Ortíz no puede cometer ese Horror pic.twitter.com/4mZdSqLoma — Jose Borda (@Borda_analista) April 4, 2026

José Ortiz pidió disculpas

Al entablar su diálogo con la prensa, el técnico Rafael Dudamel ventiló que Ortiz se le acercó para reconocer el error respecto a la tarjeta de Jermein Peña. Una situación que seguro tendrá repercusiones en la Comisión Arbitral.

“En el primer tiempo, cuando el juez principal le sacó la doble amarilla a Jermein Peña, lo conversamos con él al término del primer tiempo. Él como muy buen ser humano, profesional y respetuoso, reconoció que se había equivocado por su primera impresión y que después se retractó por esas circunstancias. Es un gran árbitro, de los que uno puede confiar plenamente, así que de nuestra parte el total respeto a un ser humano que ha reconocido con mucha valentía ese error. Para nosotros siempre el respeto a las ternas arbitrales”, puntualizó.

Así las cosas, Cali pasa la página y se enfoca en su próximo reto. El ‘Verdiblanco’ recibirá a Llaneros el próximo domingo 12 de abril, mientras que Junior bailará “con la más fea”, pues se medirá de local ante Palmeiras el miércoles 8 en el inicio de la Copa Libertadores.

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