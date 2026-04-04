Southampton sorprende al Arsenal y avanza a las semifinales de la FA Cup

Con goles e Ross Stewart y Shea Charles, los Saints avanzan a la antesala de la final junto al Manchester City y el Chelsea

Southampton celebra su pase a las semifinales | Reuters

El Southampton consiguió una destacada victoria 2-1 sobre el Arsenal en el St Mary’s Stadium, asegurando su clasificación a las semifinales de la FA Cup. A pesar de la lucha constante de los Gunners, el equipo local logró superar a su rival y sigue soñando con levantar el trofeo en esta edición del torneo.

El partido comenzó con el Arsenal buscando imponerse desde el arranque, pero fue el Southampton quien aprovechó mejor sus oportunidades. A los 35 minutos, Ross Stewart anotó el primer gol del encuentro tras un centro de James Bree, poniendo a los Saints al frente. El Arsenal trató de reaccionar, pero el equipo local mantuvo el control y se llevó la ventaja al descanso.

En la segunda mitad, los Gunners mostraron una mejora en su juego, y a los 68 minutos, Viktor Gyökeres logró empatar el partido 1-1 con un buen remate dentro del área. Sin embargo, la alegría del Arsenal duró poco, ya que solo 17 minutos después, el Southampton retomó la ventaja con un gol de Shea Charles, quien aprovechó una asistencia de Tom Fellows para marcar el 2-1 definitivo.

A pesar de los esfuerzos finales de los jugadores del Arsenal, como Gabriel Martinelli y Kai Havertz, el equipo no pudo igualar el marcador. El Southampton se mostró sólido en defensa y logró mantener la ventaja hasta el pitido final, asegurando su pase a la semifinal de la FA Cup.

Con esta victoria, el Southampton continúa su camino en el torneo, y ahora se prepara para enfrentarse a uno de los equipos más fuertes de la FA Cup en la siguiente ronda. Manchester City y Chelsea ya aseguraron su lugar. Mientras tanto, el Arsenal deberá centrarse en otros objetivos de la temporada, tras quedar eliminado de esta edición de la copa.

Resumen Southampton vs Arsenal: resultado, goles y estadísticas

¡¡¡Por el pase a la semifinal!!! Este sábado 4 de abril de 2026, el St Mary’s Stadium será escenario de una emocionante batalla por el pase a las semifinales de la FA Cup entre Southampton y Arsenal. Los ‘Saints’ llegan con un espíritu renovado tras su buen desempeño en la Premier League, confiando en aprovechar su ventaja de jugar en casa y la presión que Arsenal podría sentir, dado su apretado calendario. Los dirigidos por Tonda Eckert ya identificaron algunas debilidades en el Arsenal, buscarán hacer historia y eliminar a uno de los favoritos del torneo. Por su parte, Arsenal, líder de la Premier League, es el gran favorito para llevarse el triunfo en este duelo. A pesar de algunos inconvenientes debido a las lesiones de jugadores clave que regresaron antes de tiempo de su parón internacional, el equipo de Mikel Arteta tiene una plantilla de gran calidad, con jugadores de clase mundial como Bukayo Saka, Martin Ødegaard y Gabriel Martinelli dispuestos a llevar al club londinense a nuevas alturas. Arsenal también está muy motivado por la posibilidad de ganar el triplete, por lo que no se permitirá un tropiezo en este encuentro. ¿A qué hora inicia el Southampton vs Arsenal hoy 4 de abril de 2026? El duelo de cuartos de final entre el Southampton y Arsenal dará inicio en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México. ¿Dónde ver el Southampton vs Arsenal en vivo? Canales de TV y streaming online El Southampton vs Arsenal se podrá ver en vivo a través de la plataforma FOX One.

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