Atlas vs Puebla en vivo el partido de la jornada 14 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Los rojinegros reciben a Puebla en el Estadio Jalisco después de una goleada, con la clasificación a la fase final en juego

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¿A qué hora juega Atlas vs Puebla y dónde ver hoy 25 de octubre la jornada 14 de la Liga MX 2026?

Atlas recibirá al Puebla este domingo 25 de octubre de 2026, a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Jalisco de Guadalajara. El compromiso forma parte de los cuatro partidos dominicales que completan la jornada 14 del Apertura 2026. La transmisión en México estará disponible mediante ViX Premium y Layvtime en YouTube, de acuerdo con la programación publicada para este encuentro.

Estos son los datos para seguir Atlas vs Puebla en vivo:

Información Detalle Partido Atlas vs Puebla Fecha Domingo 25 de octubre de 2026 Horario 17:00 horas, centro de México Torneo Apertura 2026, jornada 14 Estadio Jalisco, Guadalajara Transmisión ViX Premium y Layvtime YouTube Estado previo Por iniciar; sin goles registrados

Alineaciones Atlas vs Puebla, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Hernán Crespo y Gerardo Espinoza preparan sus equipos para un encuentro con implicaciones directas en la clasificación y así salen a este encuentro:

Alineación confirmada del Atlas (4-4-2): Camilo Vargas, Jorge Sánchez, Jorge Rodríguez, Paulo Ramírez, Adonis Frías, Manuel Capasso, Luis Leite, Elías Montiel, Kevin Zenón, Ryan Mmaee, Florian Monzon.

Alineación confirmada del Puebla (4-2-3-1): Ricardo Gutiérrez, Juan Vargas, Facundo Almada, Fernando Monárrez, Omar Moreno, Iker Moreno, Eduardo Armenta, Alonso Ramírez, Alejandro Organista, Brayan Garnica, Luifer Hernández.

Antecedentes Atlas vs Puebla, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Los antecedentes recientes favorecen al Atlas, que acumula cinco partidos consecutivos de Liga MX sin perder contra Puebla, con cuatro victorias y un empate. El último enfrentamiento oficial terminó 1-0 para los rojinegros, en enero de 2026, durante el Clausura. El conjunto tapatío también consiguió triunfos en los tres compromisos ligueros anteriores, por lo que intentará extender su dominio en el historial reciente.

Estos fueron los últimos cinco resultados entre Atlas y Puebla en la Liga MX, antes de su enfrentamiento de este domingo:

Torneo Partido Resultado Clausura 2026 Atlas vs Puebla 1-0 Apertura 2025 Puebla vs Atlas 2-3 Clausura 2025 Atlas vs Puebla 3-2 Apertura 2024 Puebla vs Atlas 1-2 Clausura 2024 Puebla vs Atlas 2-2

La última victoria del Puebla ante los rojinegros en la Liga MX ocurrió en el Apertura 2023, cuando La Franja se impuso 3-2 en el Estadio Jalisco. Aunque los poblanos vencieron 4-3 al Atlas en un amistoso disputado en julio de 2026, ese marcador no forma parte del historial del campeonato mexicano.

En cuanto a los resultados recientes del Apertura 2026, Atlas registra dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, mientras que Puebla llega después de empatar contra León y Tijuana y perder frente a Monterrey. Los dos equipos necesitan mejorar su rendimiento defensivo: los Zorros han recibido 23 goles en 13 jornadas y los Camoteros, 17.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Atlas aparece como favorito para vencer al Puebla en la jornada 14 del Apertura 2026. La victoria rojinegra tiene un momio de -152, el empate se ubica en +290 y un triunfo de La Franja paga +390. Estas cifras reflejan la ventaja que el mercado concede al equipo local, aunque no garantizan el resultado.

Resultado Momio americano Cuota decimal Gana Atlas -152 1.66 Empate +290 3.90 Gana Puebla +390 4.90

El historial reciente y la diferencia de cinco puntos en la tabla respaldan el favoritismo del Atlas. Sin embargo, los rojinegros registran una victoria, tres empates y tres derrotas en casa durante el torneo, un desempeño que abre posibilidades para el Puebla, que ha conseguido tres triunfos en siete partidos como visitante.

Pronóstico editorial: Atlas 2-1 Puebla. Los rojinegros cuentan con una producción ofensiva superior, con 21 goles a favor frente a los 13 de Puebla, pero sus problemas defensivos permiten contemplar un encuentro con anotaciones de ambos equipos. El resultado definitivo dependerá de lo que ocurra este domingo en el Estadio Jalisco. Los momios pueden modificarse antes y durante el partido.

Atlas vs Puebla, en vivo

Atlas y Puebla se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio Jalisco, en un partido correspondiente a la jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los rojinegros buscan mantenerse entre los ocho primeros de la clasificación, mientras que La Franja necesita sumar puntos para acercarse a los puestos de Liguilla. El conjunto tapatío llega en el sexto lugar con 21 unidades, mientras que los poblanos ocupan la posición 13 con 16 puntos, a cuatro de la octava plaza antes de los encuentros dominicales.

El equipo dirigido por Hernán Crespo llega después de perder 2-5 frente al América, resultado que interrumpió una racha de cuatro partidos sin derrota. Por su parte, Puebla acumula tres encuentros consecutivos sin ganar y viene de caer 1-4 ante Monterrey, situación que aumenta su necesidad de conseguir una victoria como visitante. El Atlas vs Puebla está programado para las 17:00 horas, por lo que, antes del inicio, todavía no existe un marcador oficial ni goles registrados en este enfrentamiento.