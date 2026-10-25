Día de Muertos en México 2026:  esta es la fecha para poner la ofrenda a las mascotas y lo qué debe llevar

Las almas de las mascotas llegan, según la creencia popular, durante la noche del martes 27 de octubre

Día de Muertos 2026: ¿Cuándo llegan las almas de los animales? | Reuters

El Día de Muertos 2026 en México se acerca y, además de recordar a familiares y amigos que fallecieron, muchas personas preparan un espacio para sus mascotas. Perros, gatos, aves, conejos y otros animales de compañía también tienen un lugar en las ofrendas, con fotografías, alimentos y objetos que formaron parte de su vida.

De acuerdo con la tradición popular, el 27 de octubre es la fecha dedicada a recibir las almas de las mascotas fallecidas, antes de las celebraciones del 1 y 2 de noviembre. Durante esta jornada, las familias colocan altares en sus hogares para recordar a los animales con los que compartieron parte de su vida.

La ofrenda para mascotas comparte elementos con los altares del Día de Muertos dedicados a las personas. El agua, las flores de cempasúchil, las veladoras y los alimentos forman parte de esta práctica, aunque también se pueden incorporar juguetes, collares, mantas y otros artículos que pertenecieron al animal.

Esta costumbre ha adquirido presencia en los últimos años y permite que las familias integren a sus animales de compañía en las celebraciones. No existe una regla que obligue a colocar todos los elementos ni una fecha que se aplique de la misma manera en todas las comunidades, pues las tradiciones cambian según la región y las creencias de cada familia.

Día de Muertos en México: ¿Cuándo llegan las almas de las mascotas?

Las almas de las mascotas llegan, según la creencia popular, durante la noche del martes 27 de octubre y la madrugada del miércoles 28 de octubre de 2026. Por este motivo, se acostumbra preparar la ofrenda antes de que termine el día 27, con los objetos y alimentos que disfrutaba el animal.

Esta fecha se ha incorporado al calendario popular de Día de Muertos, aunque no forma parte de una celebración ancestral uniforme en todo México. En algunas familias, el altar para las mascotas se instala junto con la ofrenda dedicada a los difuntos, mientras que otras destinan un espacio para recordar a sus perros, gatos y demás animales de compañía.

¿Qué debe llevar un altar de Día de Muertos para tu mascota?

La ofrenda puede prepararse con elementos que recuerden la vida de la mascota, desde su fotografía hasta los alimentos que acostumbraba consumir. No es necesario realizar gastos elevados, ya que cada familia puede adaptar el altar a los objetos que conserva y al espacio disponible. Elementos de una ofrenda para mascotas

Fotografía: identifica al animal al que se dedica el altar.

Agua: simboliza el alivio de la sed después del recorrido de las almas.

Comida: croquetas, premios o alimentos que disfrutaba la mascota.

Flores de cempasúchil: sus pétalos representan el camino de regreso.

Veladoras: simbolizan la luz que guía a las almas.

Juguetes y objetos personales: pelotas, collares, placas o mantas que utilizaba el animal.

Papel picado: representa el aire y forma parte de la decoración.

También se puede colocar una urna con las cenizas de la mascota, si la familia la conserva y desea integrarla al altar. Algunas personas eligen instalar la ofrenda en el lugar donde el animal acostumbraba descansar, mientras que otras la incorporan al altar familiar.

¿Qué significado tiene la ofrenda de Día de Muertos para las mascotas?



La ofrenda representa una forma de recordar a los animales que fallecieron y conservar el vínculo que mantuvieron con sus familias. De acuerdo con la creencia popular, las almas regresan durante el Día de Muertos para visitar los hogares donde vivieron y reencontrarse de manera simbólica con sus seres queridos.

Esta tradición también guarda relación con el papel del xoloitzcuintle en la cosmovisión mexica. Según estas creencias, el perro acompañaba a las almas durante su recorrido hacia el Mictlán, el inframundo. Su figura se relaciona con la idea de los animales como acompañantes en el tránsito entre la vida y la muerte.

Las flores, el agua, la comida y los objetos personales tienen un significado dentro de esta celebración. El cempasúchil simboliza la guía hacia el hogar, las veladoras representan la luz y los alimentos recuerdan los gustos del animal, mientras que las fotografías permiten dedicar el altar a una mascota en particular.

Aunque algunas familias retiran la ofrenda después del 2 de noviembre, no existe una fecha obligatoria para desmontarla. La decisión depende de las costumbres del hogar y de la manera en que cada persona participa en el Día de Muertos.