Agenda Día de Muertos 2026 en la CDMX: encendido de ‘El Camino’, megaofrenda, gran desfile y más

Para 2026, el Gobierno de la Ciudad de México anunció una programación de alrededor de 5 mil actividades culturales y recreativas

Esta celebración es reconocida mundialmente | Claro Sports

La celebración por el Día de Muertos en México es una de las tradiciones más esperadas por las personas que gustan de honrar a los fieles difuntos, como solo lo sabe hacer el pueblo azteca desde tiempos milenarios y que se ha vuelto parte distintiva de su cultura, reconocida mundialmente.

Esta festividad, también se ha convertido en uno de los principales atractivos de la Ciudad de México. Durante octubre y noviembre, las calles, plazas, museos y espacios públicos de la capital se llenan de altares, catrinas, alebrijes y espectáculos, mientras que comunidades y pueblos originarios conservan ceremonias dedicadas al encuentro simbólico entre los vivos y los muertos.

Para 2026, el Gobierno de la Ciudad de México anunció una programación de alrededor de 5 mil actividades culturales y recreativas, entre las que destacan el Gran Desfile de Día de Muertos, la Ofrenda Monumental del Zócalo, los recorridos luminosos de Paseo de la Reforma y las celebraciones tradicionales de Xochimilco y Mixquic. La oferta contempla eventos gratuitos y experiencias organizadas en distintos puntos de la capital.

Uno de los elementos centrales de la celebración será nuevamente la flor de cempasúchil. Este año, la CDMX alcanzó una producción récord de 10 millones de plantas, cultivadas principalmente en la zona chinampera de Xochimilco, que contribuirán a decorar altares, espacios públicos y hogares durante la temporada

¿Cuándo y por qué se celebra Día de Muertos en México?

El Día de Muertos se celebra principalmente el 1 y 2 de noviembre, fechas vinculadas con las conmemoraciones católicas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos. Tradicionalmente, el primer día está dedicado a los niños fallecidos, conocidos como los angelitos, mientras que el segundo se reserva para recordar a los adultos. Sin embargo, en algunas comunidades los rituales comienzan desde los últimos días de octubre.

Su origen se encuentra en el encuentro de las prácticas funerarias de los pueblos mesoamericanos con las tradiciones religiosas introducidas durante la época colonial. De acuerdo con investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la festividad actual es resultado de un proceso histórico de transformación cultural, en el que permanecieron elementos indígenas relacionados con la muerte, la naturaleza y los ciclos agrícolas.

La creencia que sostiene esta tradición establece que las almas de los difuntos regresan temporalmente al mundo de los vivos para reunirse con sus familias. Por ello, los hogares preparan ofrendas con fotografías, alimentos favoritos, pan de muerto, agua, veladoras y papel picado. Los pétalos de cempasúchil ayudan simbólicamente a marcar el camino de regreso, mientras que la luz de las velas representa una guía para las almas.

El tradicional desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México | Claro Sports

La importancia de esta celebración trascendió las fronteras mexicanas cuando la UNESCO proclamó las fiestas indígenas dedicadas a los muertos como patrimonio oral e inmaterial en 2003 y las inscribió en 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este reconocimiento destaca su valor como una expresión comunitaria que fortalece la identidad y los vínculos entre generaciones.

En la Ciudad de México, el Día de Muertos adquiere distintas formas de festejo. Mientras el Centro Histórico y Paseo de la Reforma reciben grandes concentraciones de visitantes, comunidades como San Andrés Mixquic mantienen ceremonias familiares en sus panteones. Esta diversidad permite que la capital combine actividades culturales contemporáneas con expresiones tradicionales que conservan un profundo significado espiritual.

Agenda completa de actividades por Día de Muertos en la CDMX 2026

La programación del Día de Muertos 2026 incluye actividades que comenzaron desde el pasado 17 de octubre hasta el 8 de noviembre, con propuestas que van desde exhibiciones de arte popular y paseos nocturnos hasta procesiones, festivales gastronómicos y ceremonias comunitarias. Estas son las principales actividades, sus fechas, sedes y características para organizar una visita por la capital.

Festival Flores de Cempasúchil | Del 18 de octubre al 1 de noviembre | Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y el Ahuehuete

Expo-venta que reúne a 140 productores de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco, quienes ofrecen flores cultivadas en las zonas rurales de conservación de la capital.

El Camino: iluminación en Reforma | Del 23 de octubre al 8 de noviembre

Del Ángel de la Independencia a la Puerta de los Leones. Instalación de esculturas iluminadas que recrean un viaje simbólico entre el mundo de los vivos y los muertos, mediante catrinas, xoloitzcuintles, altares, papel picado y flores de cempasúchil.

Este 23 de octubre se encienden las Catrinas | Tania Suárez

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Rodada Ciclista de Día de Muertos | 24 de octubre, de 18:00 a 22:00 horas

Paseo de la Reforma y Bosque de Chapultepec. Recorrido nocturno con disfraces, música y actividades para ciclistas. El Gobierno capitalino anunció una ruta de 26 kilómetros con salida en la Glorieta del Ahuehuete y paso por Chapultepec. El registro para el concurso de disfraces será de 18:00 a 19:30 horas.

Mega Procesión de las Catrinas | 25 de octubre | Paseo de la Reforma

Desfile ciudadano en el que participan personas caracterizadas como catrinas y catrines, distribuidas en diversos contingentes. La actividad retoma uno de los personajes más reconocidos del imaginario mexicano, asociado con la obra de José Guadalupe Posada.

Ofrenda Monumental del Zócalo | Del 29 de octubre al 2 de noviembre

Plaza de la Constitución. La instalación contará con una catrina de 32 metros de altura, aproximadamente 100 mil plantas de cempasúchil, esculturas de ajolotes intervenidas por artistas e iluminación temática.

Ofrendas comunitarias | Del 29 de octubre al 2 de noviembre

Distintas alcaldías de CDMX. Instalaciones colectivas en espacios como la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y diversas Utopías ubicadas en alcaldías como Iztapalapa, Azcapotzalco, Coyoacán, Tlalpan y Gustavo A. Madero. Su objetivo es mantener la tradición en barrios y comunidades.

Iluminación del Zócalo | Del 29 de octubre al 4 de noviembre | Centro Histórico

Las fachadas de edificios públicos se decoran con motivos relacionados con la festividad, como calaveras, xoloitzcuintles, colibríes esqueléticos y elementos vegetales.

Festival de Día de Muertos en Chapultepec: El Sendero del Cempasúchil | Del 30 de octubre al 1 de noviembre, de 14:00 a 22:00 horas

Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Experiencia cultural con música, danza, gastronomía, instalaciones artísticas y espectáculos nocturnos con drones sobre el lago.

Gran Desfile de Día de Muertos | 31 de octubre, a las 14:00 horas | De la Diana Cazadora al Zócalo

Participarán más de 4 mil personas, 12 carros alegóricos y dos globos monumentales. El recorrido incluirá homenajes a Juan Gabriel, Juan Rulfo, Nellie Campobello y Emilio “El Indio” Fernández, además de música y contingentes temáticos.

Megaofrenda de la UNAM | Del 31 de octubre al 2 de noviembre | Ciudad Universitaria, explanada de Universum

La edición 29 del Festival Universitario de Día de Muertos tendrá como temática ‘Trayectorias que nos sustentan’, con altares dedicados a la memoria, las migraciones y los vínculos entre generaciones.

La Llorona y recorridos por Xochimilco | Del 2 de octubre al 22 de noviembre para el espectáculo; actividades tradicionales del 31 de octubre al 2 de noviembre

Embarcaderos y zona de canales de Xochimilco. Representaciones teatrales inspiradas en la leyenda de La Llorona y experiencias nocturnas en el paisaje chinampero, donde también se conservan ofrendas y actividades comunitarias.

Día de Muertos en San Andrés Mixquic | Del 31 de octubre al 2 de noviembre | Pueblo de San Andrés Mixquic, Tláhuac

Las familias colocan ofrendas, decoran sepulturas y participan en ceremonias tradicionales. La celebración culmina con La Alumbrada, cuando el panteón se ilumina con veladoras en memoria de los difuntos.

Mixquic y Xochimilco: las celebraciones tradicionales del Día de Muertos en CDMX

Aunque los desfiles y espectáculos monumentales concentran buena parte de la atención, Mixquic y Xochimilco conservan algunas de las expresiones comunitarias más representativas del Día de Muertos en la capital. En estas localidades, las celebraciones están estrechamente vinculadas con las familias, los espacios de culto, los cementerios y las prácticas que se transmiten de generación en generación.

En San Andrés Mixquic, ubicado en la alcaldía Tláhuac, los preparativos comienzan semanas antes de noviembre. Las familias limpian y adornan las tumbas, preparan alimentos tradicionales y colocan flores para recibir simbólicamente a sus difuntos. Uno de los momentos más significativos ocurre el 2 de noviembre con La Alumbrada, ceremonia durante la cual miles de veladoras iluminan el panteón y las familias acompañan el recuerdo de sus seres queridos con oraciones.

Xochimilco, por su parte, ofrece una celebración vinculada con su identidad lacustre. Además de los recorridos en trajinera y las representaciones de La Llorona, sus pueblos originarios mantienen altares, ceremonias religiosas y actividades comunitarias. Estas expresiones permiten conocer una faceta del Día de Muertos distinta de los grandes espectáculos del Centro Histórico.

Así, la Ciudad de México se prepara para celebrar el Día de Muertos 2026 con una programación que une arte, historia y tradición, en una festividad que no solamente atrae a visitantes nacionales y extranjeros, sino que mantiene vigente una de las expresiones culturales más reconocidas del país.