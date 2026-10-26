Luna llena en Tauro este 26 de octubre: estos son los signos que sentirá con más fuerza su energía y qué rituales hacer

Cuatro signos del zodiaco tendrán especial protagonismo: Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, por lo que sus habitantes podrían atravesar procesos de reflexión sobre el dinero, el trabajo, la familia y vínculos personales

Todo lo que tienes qué saber de la Luna Llena en Tauro 2026 | Claro Sports

La Luna llena en Tauro llegará este 26 de octubre de 2026 y, de acuerdo con la astrología, marcará un periodo relacionado con los cambios personales, la estabilidad económica y las relaciones. Este fenómeno, también conocido como Luna de Cazador, estará asociado con la necesidad de abandonar hábitos, revisar decisiones y reflexionar sobre aquello que ya no aporta bienestar.

Durante esta fase lunar, cuatro signos del zodiaco tendrán especial protagonismo: Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Según las interpretaciones astrológicas, sus habitantes podrían atravesar procesos de reflexión sobre el dinero, el trabajo, la familia y sus vínculos personales. La posición de Venus y Plutón también forma parte de las lecturas sobre este acontecimiento.

La Luna de Cazador alcanzará su fase llena el 26 de octubre a las 04:12 horas del tiempo universal, equivalente a las 22:12 horas del domingo 25 de octubre en el centro de México. Aunque existe esta diferencia de fechas, el satélite natural podrá observarse con una apariencia prácticamente llena durante las noches del domingo y el lunes, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

¿Qué significa la luna llena en Tauro o luna de Cazador, este 26 de octubre?

La Luna llena en Tauro representa, dentro de la astrología, un momento para evaluar la estabilidad, los recursos materiales y los vínculos afectivos. Este signo de tierra se relaciona con la seguridad, las posesiones y la necesidad de conservar aquello que proporciona tranquilidad. Su oposición con el Sol en Escorpio introduce una interpretación vinculada con los cambios, la pérdida del control y la transformación personal.

Esta lunación también recibe el nombre de Luna de Cazador, una denominación procedente de las tradiciones del hemisferio norte. Se trata de la primera Luna llena posterior a la Luna de la Cosecha, asociada históricamente con la temporada en la que las comunidades aprovechaban la iluminación nocturna para cazar y preparar alimentos antes del invierno.

Desde el punto de vista astronómico, la Luna llena ocurre cuando la Tierra se encuentra aproximadamente entre el Sol y la Luna, lo que permite observar iluminada la cara del satélite orientada hacia nuestro planeta. En cambio, las interpretaciones sobre su influencia en las emociones y el destino corresponden a creencias astrológicas, sin evidencia científica que demuestre tales efectos.

Luna llena en Tauro 2026: ¿Qué energía trae y cuáles son los signos que la sentirán más?

La Luna llena de octubre estará asociada con una etapa de revisión de las estructuras personales, especialmente aquellas relacionadas con la economía, las relaciones y las responsabilidades. La oposición con Venus retrógrado y la cuadratura con Plutón en Acuario forman parte de una configuración que, según la astrología, simboliza tensiones entre la estabilidad y el cambio.

Tauro, Leo, Escorpio y Acuario serán los cuatro signos más involucrados en estas interpretaciones, debido a que pertenecen a la modalidad fija del zodiaco. Cada uno se relaciona con diferentes áreas de la vida durante esta lunación:

Tauro: la Luna llena se vincula con decisiones personales, el abandono de costumbres y la necesidad de replantear aquello que proporciona seguridad.

la Luna llena se vincula con decisiones personales, el abandono de costumbres y la necesidad de replantear aquello que proporciona seguridad. Leo: el enfoque estará en el equilibrio entre las obligaciones profesionales y la vida familiar, así como en la distribución del tiempo.

el enfoque estará en el equilibrio entre las obligaciones profesionales y la vida familiar, así como en la distribución del tiempo. Escorpio: las relaciones de pareja y los vínculos personales ocuparán el centro de las reflexiones. La interpretación propone revisar dinámicas de control y confianza.

las relaciones de pareja y los vínculos personales ocuparán el centro de las reflexiones. La interpretación propone revisar dinámicas de control y confianza. Acuario: los asuntos familiares, las responsabilidades heredadas y la relación con el pasado serán los principales temas asociados con este periodo.

Para el resto del zodiaco también existen interpretaciones. Aries y Libra se relacionan con la administración del dinero y los recursos compartidos, mientras que Géminis y Piscis aparecen vinculados con la necesidad de reducir preocupaciones y ordenar pensamientos. Cáncer, Virgo, Sagitario y Capricornio tendrán como temas centrales las amistades, las rutinas, las prioridades y los proyectos personales.

¿Qué rituales hacer durante la Luna llena en Tauro? Dentro de las prácticas astrológicas se recomienda aprovechar esta fecha para escribir una lista de hábitos que se desean abandonar y otra con los objetivos alcanzados durante octubre. También se propone ordenar un espacio del hogar, revisar gastos y ahorros, dedicar unos minutos a la meditación y establecer una acción concreta para los días siguientes.

Estas actividades pueden utilizarse como ejercicios personales de organización y reflexión. No existe evidencia científica de que realizar rituales bajo la Luna llena atraiga dinero, modifique el destino o produzca cambios energéticos comprobables.

Luna de Cazador 26 de octubre 2026: ¿A qué hora exacta se verá en todo su esplendor desde México?

La Luna de Cazador alcanzará su fase llena a las 22:12 horas del domingo 25 de octubre de 2026, tiempo del centro de México, según los cálculos del Observatorio Naval de Estados Unidos. El fenómeno corresponde a las 04:12 horas UTC del lunes 26, fecha utilizada en los calendarios astronómicos internacionales.

Los horarios para observar el momento de plenilunio en las principales zonas horarias de México son los siguientes:

Zona de México Fecha Hora del plenilunio Centro (CDMX) Domingo 25 de octubre 22:12 horas Pacífico (Sinaloa, Sonora) Domingo 25 de octubre 21:12 horas Noroeste (Baja California) Domingo 25 de octubre 21:12 horas Sureste (Quintana Roo) Domingo 25 de octubre 23:12 horas

Los horarios corresponden a las principales zonas horarias. Algunas localidades de la frontera norte tienen ajustes estacionales.

En la Ciudad de México, la Luna aparecerá sobre el horizonte aproximadamente a las 17:42 horas del domingo 25 de octubre, mientras que el lunes 26 su salida está calculada para las 18:28 horas. Esto significa que podrá contemplarse durante ambas noches, aunque el momento astronómico de Luna llena ocurrirá el domingo.

Para observar la Luna de Cazador no se necesitan telescopios ni equipo especializado. Basta con buscar un lugar con vista despejada hacia el horizonte y condiciones meteorológicas favorables. Su apariencia circular se mantendrá durante buena parte de las noches cercanas al plenilunio, por lo que el lunes 26 todavía será una oportunidad para observarla desde México.