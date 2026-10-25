Suchitepéquez vs Aurora en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Suchitepéquez y Aurora por la jornada 15 del Torneo Apertura de Guatemala.

Suchitepéquez vs Aurora, minuto a minuto, Liga de Guatemala | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Suchitepéquez vs Aurora FC! Los equipos se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio Carlos Salazar Hijo, por la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los locales buscarán conseguir una victoria para intentar salir del último puesto, mientras que los visitantes necesitan sumar para acercarse a la zona de clasificación. En el último enfrentamiento entre ambos, disputado el 22 de agosto, igualaron 3-3.

Suchitepéquez afronta este compromiso desde la duodécima posición, con ocho puntos en 15 partidos disputados. El conjunto venado acumula una victoria, cinco empates y nueve derrotas en el campeonato. En su presentación más reciente cayó por 2-1 frente a Deportivo Marquense, por lo que intentará aprovechar su condición de local para conseguir su segundo triunfo del torneo.

Por su parte, Aurora FC llega ubicado en el octavo puesto, con 21 unidades, producto de siete victorias y ocho derrotas. El conjunto militar viene de superar por 3-1 a Deportivo San Pedro en la jornada anterior y buscará sumar otros tres puntos para acercarse a los primeros seis lugares de la clasificación. Un triunfo como visitante le permitiría alcanzar las 24 unidades y fortalecer sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Suchitepéquez vs Aurora hoy domingo 25 de octubre de 2026?

El encuentro entre Suchitepéquez y Aurora será el domingo 25 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Carlos Salazar Hijo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX Guatemala.

Alineaciones del Suchitepéquez vs Aurora para la jornada 16, al momento

Suchitepéquez no podrá contar con Wilson Díaz tras ser expulsado en la jornada anterior, mientras que Marquense no tendrá jugadores suspendidos para este partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Domingo Zalazar y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Suchitepéquez : Julio Secaida, Jorge Matul, Hugo Silva, Víctor Torres, César Madrid, Wilson Díaz, Marco Rivas, Denis Herrera, Mafre Icuté, Armando Zamorano, Figo Montaño, Alejandro Galindo. DT : Domingo Zalazar.

: Julio Secaida, Jorge Matul, Hugo Silva, Víctor Torres, César Madrid, Wilson Díaz, Marco Rivas, Denis Herrera, Mafre Icuté, Armando Zamorano, Figo Montaño, Alejandro Galindo. : Domingo Zalazar. Aurora: Liborio Sánchez, José Pablo Morán, Carlos Flores, Marcos Acosta, Alex Díaz, Luis Aguilar, José Luis Vivas, Jose Grajeda, Daniel Baján, Andres Echeverria, Héctor Morales. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes del Suchitepéquez vs Aurora y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Suchitepéquez y Aurora:

22 de agosto de 2026 | Aurora 3-2 Suchitepéquez | Torneo Apertura

5 de mayo de 2024 | Suchitepéquez 3-1 Aurora | Primera División

2 de mayo de 2024 | Aurora 1-1 Suchitepéquez | Primera División

19 de noviembre de 2023 | Suchitepéquez (3) 0-1 (4) Aurora | Primera División

16 de noviembre de 2023 | Aurora 0-1 Suchitepéquez | Primera División

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