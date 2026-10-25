América vs Pachuca en vivo el partido de la jornada 14 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Las Águilas reciben a los Tuzos en el Estadio Azteca, en busca de sumar su tercera victoria consecutiva y mantenerse en la cima del Apertura 2026

América vs Pachuca, sigue el partido en vivo | Claro Sports

América vs Pachuca, en vivo

América quiere dar otro paso hacia el liderato definitivo del Apertura 2026. Las Águilas reciben a Pachuca este domingo 25 de octubre en el Estadio Azteca, en uno de los encuentros que cerrarán la jornada 14 de la Liga MX. El conjunto dirigido por Guillermo Almada llega con 27 puntos en 12 partidos y la oportunidad de ampliar su ventaja sobre sus perseguidores, además de mantener su racha de resultados positivos antes de disputar su compromiso pendiente frente a Tijuana.

La actividad tendrá un ingrediente especial antes del silbatazo inicial: el homenaje a Guillermo ‘Memo’ Ochoa. El histórico guardameta mexicano, quien anunció su retiro después del Mundial 2026, recibirá un reconocimiento por parte del club donde comenzó su trayectoria profesional. La ceremonia permitirá que la afición azulcrema vuelva a encontrarse con uno de sus referentes.

Del otro lado aparece un Pachuca que atraviesa una etapa complicada en el campeonato. Los Tuzos, dirigidos por Benjamín Mora, ocupan el puesto 16 con 13 unidades y acumulan cinco encuentros sin conocer la victoria. Su último partido terminó con una derrota de 2-1 ante Cruz Azul, por lo que necesitan sumar para acercarse a los lugares de clasificación. El encuentro también marcará el reencuentro de Guillermo Almada con su antiguo equipo, en un partido con objetivos distintos para ambas instituciones.

¿A qué hora juega América vs Pachuca y dónde ver hoy 25 de octubre la jornada 14 de la Liga MX 2026?

El partido entre América y Pachuca se disputará este domingo 25 de octubre a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. La transmisión estará disponible en Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Alineaciones América vs Pachuca, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Guillermo Almada podría mantener la base del América que goleó al Atlas en la jornada anterior. Por su parte, Benjamín Mora tendría a Salomón Rondón como principal referencia ofensiva. Alineaciones probables, pendientes de confirmación oficial.

América: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Franco Rossano; Israel Reyes, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Brian Rodríguez y Miguel Borja.

Pachuca: Carlos Moreno; Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Pedro Budib, Francisco Venegas; Christian Rivera, Alán Bautista, Nicolás Vallejo; Rodolfo Pizarro, Oussama Idrissi y Salomón Rondón.

Antecedentes América vs Pachuca, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

El América presenta un balance favorable en los cinco enfrentamientos más recientes contra Pachuca en la Liga MX, con dos victorias, dos empates y una derrota. El último antecedente terminó sin goles durante el Clausura 2026, en un compromiso disputado en el Estadio Hidalgo. Las Águilas también mantienen una racha de cuatro partidos consecutivos sin recibir goles de los Tuzos. Pachuca no consigue anotarle al conjunto azulcrema desde el 5 de abril de 2025, cuando obtuvo una victoria por 1-0.

Fecha Partido Resultado 18 de enero de 2026 Pachuca vs América 0-0 30 de agosto de 2025 América vs Pachuca 2-0 10 de mayo de 2025 América vs Pachuca 2-0 7 de mayo de 2025 Pachuca vs América 0-0 5 de abril de 2025 Pachuca vs América 1-0

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

América parte como favorito para conseguir la victoria frente a Pachuca, de acuerdo con los momios proporcionados de caliente.mx. Las Águilas aparecen con una cuota de -167, mientras que el empate ofrece +300, números que colocan al equipo de Guillermo Almada por delante de los Tuzos en los pronósticos, que tienen un momio de +440.