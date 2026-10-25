Luis Suárez sigue escribiendo historia con Sporting CP, pero caen en casa ante Académico de Viseu

El samario no descansa de romper las redes, marca por UEFA Champions League y Primeira Liga de Portugal siempre.

Luis Javier Suárez con Sporting CP/ PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP.

Sporting CP volvió a ceder terreno en la disputa de la Primeira Liga de Portugal. ‘Los Leones’ cayeron 1-2 ante Académico de Viseu Futebol Clube, en el marco de la novena jornada del certamen local. Los goles para la visita llegaron por cuenta de Joao Guilherme De Souza Crispim con doblete y el descuento para el local fue de Luis Javier Suárez.

¡GOL SUDAMERICANO PARA EL EMPATE DE SPORTING CP!



Luis Suárez remató a primer toque en el área y puso el 1-1 ante Académico Viseu.#LigaDePortugalEnDSPORTS pic.twitter.com/BI2hE0Gljo — DSPORTS (@DSports) October 25, 2026

Precisamente enfatizando en la actuación del goleador colombiano, llegó a 10 partidos marcando consecutivamente. Sin lugar a dudas el artillero oriundo de Santa Marta, Magdalena se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del cuerpo técnico liderado por Rui Borges y lo demuestra partido tras partido.

#Datazo Luis Javier Suárez enlaza diez partidos en línea marcando con el Sporting de Portugal y queda a dos de igualar el récord de Peyroteo en la temporada 1937-38. — Joshua Mattar Cadena (@JoshMattar) October 25, 2026

Los 10 partidos de Luis Suárez marcando al hilo

25.10.2026 | Sporting CP 1-0 Académico Viseu | Primeira Liga de Portugal.

21.10.2026 | Sporting CP 2-3 LASK | 2 goles | UEFA Champions League.

13.10.2026 | Lens 0-2 Sporting CP | 1 gol | UEFA Champions League.

09.10.2026 | Braga 1-3 Sporting CP | 1 gol | Primeira Liga de Portugal.

19.09.2026 | Sporting CP 2-2 Arouca | 1 gol | Primeira Liga de Portugal.

13.09.2026 | Famalicao 1-1 Sporting CP | Primeira Liga de Portugal.

09.09.2026 | Sporting CP 3-1 Galatasaray | 1 gol | UEFA Champions League.

05.09.2026 | Sporting CP 2-0 Nacional | 1 gol | Primeira Liga de Portugal.

28.08.2026 | Río Ave 0-4 Sporting CP | 2 goles | Primeira Liga de Portugal.

22.08.2026 | Sporting CP 3-1 Alverca | 1 gol | Primeira Liga de Portugal.

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Sin lugar a dudas Luis Javier Suárez es el mejor delantero de Colombia a nivel internacional, inclusive su nivel lo respaldó en la pasada convocatoria de la Selección para los duelos amistosos de la fecha FIFA de septiembre y octubre, ya que le anotó 1 gol a México cuando se enfrentaron el 27 de septiembre en Estados Unidos.

Por tal motivo en el Sporting CP lo quieren cuidar al máximo, ya que en medio de aquella citación se pudo conocer que desde el elenco portugués se comunicaron con Néstor Lorenzo para que el artillero ‘cafetero’ no tuviera tanta carga ante Perú, sin embargo el argentino lo puso como inicialista y jugó 61 minutos.

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