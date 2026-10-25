Luis Suárez sigue escribiendo historia con Sporting CP, pero caen en casa ante Académico de Viseu
El samario no descansa de romper las redes, marca por UEFA Champions League y Primeira Liga de Portugal siempre.
Sporting CP volvió a ceder terreno en la disputa de la Primeira Liga de Portugal. ‘Los Leones’ cayeron 1-2 ante Académico de Viseu Futebol Clube, en el marco de la novena jornada del certamen local. Los goles para la visita llegaron por cuenta de Joao Guilherme De Souza Crispim con doblete y el descuento para el local fue de Luis Javier Suárez.
Precisamente enfatizando en la actuación del goleador colombiano, llegó a 10 partidos marcando consecutivamente. Sin lugar a dudas el artillero oriundo de Santa Marta, Magdalena se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del cuerpo técnico liderado por Rui Borges y lo demuestra partido tras partido.
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Los 10 partidos de Luis Suárez marcando al hilo
- 25.10.2026 | Sporting CP 1-0 Académico Viseu | Primeira Liga de Portugal.
- 21.10.2026 | Sporting CP 2-3 LASK | 2 goles | UEFA Champions League.
- 13.10.2026 | Lens 0-2 Sporting CP | 1 gol | UEFA Champions League.
- 09.10.2026 | Braga 1-3 Sporting CP | 1 gol | Primeira Liga de Portugal.
- 19.09.2026 | Sporting CP 2-2 Arouca | 1 gol | Primeira Liga de Portugal.
- 13.09.2026 | Famalicao 1-1 Sporting CP | Primeira Liga de Portugal.
- 09.09.2026 | Sporting CP 3-1 Galatasaray | 1 gol | UEFA Champions League.
- 05.09.2026 | Sporting CP 2-0 Nacional | 1 gol | Primeira Liga de Portugal.
- 28.08.2026 | Río Ave 0-4 Sporting CP | 2 goles | Primeira Liga de Portugal.
- 22.08.2026 | Sporting CP 3-1 Alverca | 1 gol | Primeira Liga de Portugal.
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Sin lugar a dudas Luis Javier Suárez es el mejor delantero de Colombia a nivel internacional, inclusive su nivel lo respaldó en la pasada convocatoria de la Selección para los duelos amistosos de la fecha FIFA de septiembre y octubre, ya que le anotó 1 gol a México cuando se enfrentaron el 27 de septiembre en Estados Unidos.
Por tal motivo en el Sporting CP lo quieren cuidar al máximo, ya que en medio de aquella citación se pudo conocer que desde el elenco portugués se comunicaron con Néstor Lorenzo para que el artillero ‘cafetero’ no tuviera tanta carga ante Perú, sin embargo el argentino lo puso como inicialista y jugó 61 minutos.