¿Qué personaje sería eliminado en Quién es la Máscara 2026, hoy 25 de octubre?

La tercera gala del reality de Televisa presentará a los seis personajes que faltan por debutar y definirá nuevas eliminaciones de la competencia

¿Quién sale hoy de ‘Quién es la Máscara’? | @eslamascara

La octava temporada de ¿Quién es la Máscara? 2026 continúa este domingo 25 de octubre con su tercer programa, una emisión en la que seis personajes debutarán ante el público y los investigadores. Después de dos semanas de competencia, el reality de Televisa prepara nuevas revelaciones sobre las celebridades que se ocultan detrás de los disfraces.

Ana Conda, Atrapasueños, Caco Mixtle, Licua Checo, Roseta Palomares y Tiburcio serán los protagonistas de esta jornada. Los seis participantes presentarán sus primeras pistas y números musicales con el objetivo de conservar su identidad y avanzar a la siguiente fase del concurso.

Hasta el momento, tres famosos han sido desenmascarados: René Casados, Latin Lover y Verónica Montes, quienes abandonaron la competencia durante las primeras dos emisiones. Sus salidas redujeron a 15 el número de participantes que conservan su identidad en secreto.

La tercera gala estará nuevamente bajo la conducción de Omar Chaparro, mientras que Anahí, Yuri, Juanpa Zurita y Mauricio Ochmann tendrán la tarea de interpretar las pistas para descubrir a los famosos detrás de cada máscara.

Este personaje sería el eliminado hoy 25 de octubre de Quién es la Máscara 2026

Hasta la mañana de este domingo 25 de octubre, no existe información oficial que permita identificar al próximo eliminado de ¿Quién es la Máscara? 2026. Sin embargo, los seis personajes que debutarán esta noche están expuestos a perder su máscara durante su primera presentación.

De acuerdo con la dinámica anunciada por la producción, los participantes se dividen en dos rondas de tres. En condiciones normales, dos personajes son eliminados por programa, aunque el botón de salvación de los investigadores puede modificar el resultado.

Por lo tanto, Ana Conda, Atrapasueños, Caco Mixtle, Licua Checo, Roseta Palomares y Tiburcio son los seis personajes en riesgo este domingo. La identidad de los eliminados se conocerá durante la transmisión, una vez que el público y los investigadores determinen quiénes permanecen en la competencia.

¿Quién es la Máscara 2026?: Horario y dónde ver en vivo

¿Quién es la Máscara? 2026 se transmite hoy domingo 25 de octubre a las 20:30 horas (tiempo del centro de México), por la señal de Las Estrellas. Los seguidores del reality podrán conocer las primeras actuaciones de los personajes restantes y descubrir quiénes serán los siguientes famosos en abandonar el concurso.

La transmisión también estará disponible en la plataforma de streaming ViX, donde los usuarios podrán buscar la señal de Las Estrellas dentro de la sección de televisión en vivo. Además, el servicio permite consultar capítulos anteriores de la octava temporada, de acuerdo con la disponibilidad del catálogo y las condiciones de acceso.

¿Quién es la Máscara 2026? Todos los personajes y cuáles han sido eliminados

La temporada 2026 comenzó con 18 personajes, de los cuales tres ya fueron eliminados y nueve consiguieron superar su primera presentación. Los seis restantes debutarán este domingo 25 de octubre, cuando se complete la primera ronda de actuaciones de todos los participantes.

Estos son los personajes y su situación antes del tercer programa:

Personaje Situación Alex Loro En competencia Carmela Tarantela En competencia Dr. Kaboom En competencia El Paisa En competencia Fifí Ñera En competencia La Patrona En competencia Octavia Ventosa En competencia Patito Feo En competencia Slash En competencia Ana Conda Debuta hoy Atrapasueños Debuta hoy Caco Mixtle Debuta hoy Licua Checo Debuta hoy Roseta Palomares Debuta hoy Tiburcio Debuta hoy Gárgola Eliminado: René Casados Beto Batazo Eliminado: Latin Lover Rito Cangurito Eliminado: Verónica Montes

Gárgola fue el primer personaje eliminado, durante el estreno del 11 de octubre, cuando se reveló que el actor René Casados estaba detrás del disfraz. Una semana después, el 18 de octubre, Latin Lover perdió su máscara como Beto Batazo y Verónica Montes fue descubierta como Rito Cangurito, con lo que ambos se despidieron de la competencia.

Con la presentación de los últimos seis participantes, ¿Quién es la Máscara? 2026 cerrará su etapa inicial de debuts y dará paso a los enfrentamientos cruzados y programas temáticos. La producción contempla diez emisiones para esta temporada, que concluirá con la revelación de las identidades restantes y la elección del personaje ganador.