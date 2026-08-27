Visa americana: Estados Unidos suspende citas para visados de inmigrantes en consulados de todo el mundo

El Departamento de Estado reprogramará entrevistas mientras capacita a funcionarios consulares en nuevas evaluaciones financieras para solicitantes

Mundial 2026: ¿afectará la suspensión de visas a los aficionados? | Reuters

Estados Unidos puso en marcha una pausa temporal en las citas para visas de inmigrante en embajadas y consulados alrededor del mundo, una medida que puede modificar las fechas de entrevista de personas que buscan establecer su residencia permanente en territorio estadounidense. El Departamento de Estado confirmó que los ajustes responden a una capacitación global para funcionarios consulares, aunque hasta este 26 de agosto de 2026 no ha anunciado públicamente una fecha exacta para normalizar el servicio.

Para los solicitantes mexicanos existe una diferencia fundamental: la medida se refiere a las visas de inmigrante y no supone una suspensión general de la visa de turista B1/B2 ni del resto de los trámites de visas de no inmigrante. En México, el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez es el principal punto de procesamiento para entrevistas de visas de inmigrante, incluidas categorías familiares y laborales.

¿Por qué Estados Unidos suspendió las citas para la visa? Esto sabemos

El Departamento de Estado explicó que la pausa permite realizar una iniciativa de capacitación en embajadas y consulados estadounidenses para que los funcionarios apliquen de manera uniforme nuevos lineamientos de evaluación. El objetivo central es reforzar la revisión de aquellos solicitantes que, según las autoridades, podrían convertirse en una “carga pública” después de ingresar a Estados Unidos.

Este concepto no es nuevo dentro de la legislación migratoria estadounidense. La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que un funcionario consular puede considerar inadmisible a una persona si determina que probablemente se convertirá en una carga pública. Entre los elementos que deben analizarse aparecen la edad, salud, situación familiar, bienes, recursos, condición financiera, educación y capacidades laborales del solicitante.

La capacitación busca profundizar precisamente en estos criterios financieros y sociales. El Departamento de Estado señala que una “carga pública” puede referirse a una persona que llegue a depender principalmente del gobierno estadounidense para su subsistencia mediante determinados programas de asistencia pública. El análisis se realiza caso por caso y contempla la situación completa del solicitante, no únicamente un documento o nivel de ingresos.

La medida llega además después de otros cambios migratorios adoptados durante 2026. A principios de agosto, el Departamento de Estado anunció un procedimiento piloto que permite exigir a determinados solicitantes de visas de inmigrante una garantía económica o “Public Charge Bond” cuando existan dudas relacionadas con esta causal de inadmisibilidad. Esa garantía puede formar parte de las alternativas para superar una negativa por carga pública, siempre que la persona cumpla con los demás requisitos migratorios.

No existe por ahora una fecha oficial para el final de la pausa. Un portavoz del Departamento de Estado indicó que las citas serán ajustadas mientras se desarrolla la formación y que las embajadas y consulados comunicarán directamente cualquier modificación a los solicitantes.

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EEUU suspende citas para visas en todo el mundo: ¿A quiénes afecta y qué hacer?

La pausa afecta principalmente a las personas que tramitan una visa de inmigrante desde fuera de Estados Unidos, es decir, solicitantes que buscan mudarse de manera permanente al país y posteriormente obtener la residencia permanente. Esto abarca numerosos casos patrocinados por familiares y categorías basadas en empleo que requieren una entrevista consular. Algunos solicitantes que ya contaban con entrevista comenzaron a recibir mensajes donde se les informa que su cita será reprogramada y que posteriormente recibirán una nueva fecha.

Para los mexicanos, esto puede alcanzar a quienes tienen casos de residencia procesados por el Centro Nacional de Visas (NVC) y el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Antes de esta pausa, la representación estadounidense indicaba que Ciudad Juárez programaba miles de entrevistas semanales en todas las categorías de visas de inmigrante y que los expedientes procedentes del NVC avanzaban según la fecha en la que habían quedado documentalmente completos.

En cambio, quienes buscan una visa estadounidense para turismo o negocios B1/B2 no están incluidos en esta suspensión global de citas para inmigrantes. Los trámites de visas de no inmigrante continúan bajo sus propias reglas y calendarios. Tampoco debe confundirse esta decisión con otras restricciones migratorias vigentes para determinadas nacionalidades o tipos de visa, ya que se trata de medidas independientes.

Si una persona en México ya tenía programada una entrevista de visa de inmigrante, lo recomendable es no cancelar ni modificar por cuenta propia la cita mientras no reciba instrucciones oficiales. El Departamento de Estado señala que los cambios se comunicarán directamente, por lo que es importante revisar el correo electrónico registrado en el trámite, así como las cuentas proporcionadas por el peticionario o representante legal. La representación estadounidense en México utiliza principalmente el correo electrónico para este tipo de comunicaciones.

Los solicitantes pueden seguir estos pasos mientras se define una nueva fecha:

Revisar constantemente el correo electrónico registrado en el expediente , incluida la bandeja de mensajes no deseados.

, incluida la bandeja de mensajes no deseados. Si el caso continúa en el NVC, consultar el estatus y utilizar el formulario oficial de consultas del National Visa Center cuando corresponda.

cuando corresponda. Si el expediente ya fue transferido al Consulado General en Ciudad Juárez, utilizar los canales oficiales de Visa Navigator para dudas relacionadas con el caso.

para dudas relacionadas con el caso. No comprar boletos ni organizar un viaje a Ciudad Juárez únicamente con base en la cita anterior si se recibió un aviso de reprogramación.

si se recibió un aviso de reprogramación. Ante una emergencia documentada, consultar los requisitos para solicitar una cita de emergencia, aunque su autorización se determina caso por caso.

La pausa, por tanto, no significa que Estados Unidos haya eliminado las visas de inmigrante ni que todas las visas estadounidenses hayan sido suspendidas. Se trata de un ajuste temporal sobre las entrevistas y el procesamiento consular mientras el personal recibe capacitación. Para los solicitantes mexicanos, la clave será esperar la comunicación individual del Consulado o del NVC antes de modificar planes, documentos o fechas, además de mantenerse atentos a los canales oficiales ante el anuncio de la reanudación del servicio.

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