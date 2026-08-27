Atlético Nacional vs Deportivo Cali, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 7

Disfrute de la fecha 7 de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Deportivo Cali. Se espera un duelo cerrado en el estadio Atanasio Girardot.

Nacional vs Cali en vivo por la Liga BetPlay

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Deportivo Cali y dónde ver en vivo hoy 26 de agosto de 2026?

El partido entre el equipo paisa y el caleño, que es válido por la séptima jornada de la Liga BetPlay, se estará jugando a partir de las 8:30 p.m. en el Atanasio Girardot. Dicho encuentro tendrá transmisión a través de la señal paga de Win Sports + y vía online por la aplicación por suscripción de Win Play.

Alineaciones Atlético Nacional vs Deportivo Cali: así salen a la fecha 7 de la Liga Betplay 2026-II

Nacional: Armani, Parra, Tesillo, Velásquez, Román, Campuzano, Moreno, Sarmiento y Morelos.

Cali: Gallese, Viáfara, Sandoval, Caldera, Álvarez, Velasco, Correa, Giraldo, Hurtado, Bello y Rodríguez.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 7 de Liga Betplay 2026?

Para el choque de esta noche entre Atlético Nacional y Deportivo Cali en el Atanasio Girardot, el pronóstico marca como favorito al conjunto verdolaga. Nacional saldrá a proponer el ritmo del partido impulsado por su hinchada, mientras que el cuadro azucarero intentará replegarse bien para hacer daño de contragolpe.

Dado el orden defensivo que suelen mostrar ambos en estas instancias y el historial reciente en Medellín, la proyección se encamina hacia un duelo cerrado de bajos goles (menos de 2.5), con amplias probabilidades de que se resuelva por la mínima diferencia o un triunfo para el equipo local, según Gemini, la IA de Google.

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