América de Cali vs Junior, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 7

América de Cali recibe al Junior este 26 de agosto a las 6:20 p.m., en uno de los duelos más atractivos de la fecha 7 de la Liga BetPlay.

América vs Junior en vivo por la Liga BetPlay

¿A qué hora juega América de Cali vs Junior y dónde ver en vivo hoy 26 de agosto de 2026?

El partido entre el equipo caleño y el barranquillero, correspondiente a la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-II, será a las 6:20 p.m. en Palmira. En cuanto a la transmisión por televisión, se puede ver por Win Sports +. Si gusta verlo online la opción es a través de la aplicación por suscripción de Win Play.

Alineaciones América de Cali vs Junior: así salen a la fecha 7 de la Liga Betplay 2026-II

América: Jean Fernandes; Yhormar Hurtado, Danny Rosero, Marlon Torres, Marcos Mina; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Yeison Guzmán; Jan Lucumí, Tomás Ángel y Luis Quiñones. D.T.: David González.

Junior: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Pablo Ortiz, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Jesús Rivas, Juan David Ríos, Bryan Castrillón; Guillermo Celis, Cristian Barrios y Luis Muriel. D.T.: Alfredo Arias.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 7 de Liga Betplay 2026?

Para este gran choque el América de Cali llega con la balanza a su favor por su excelente rendimiento en casa y la solidez defensiva que ha mantenido en el torneo. Para Gemini, la IA de Google, Junior busca salir de una racha complicada, por lo que se prevé un partido cerrado. El pronóstico más aconsejable es una victoria apretada para el América de Cali (o apuesta sin empate a su favor), acompañada de una opción de menos de 2.5 goles totales, ya que suele ser un enfrentamiento táctico y de marcador ajustado.

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