Pensión IMSS e ISSSTE 2026: esta es la manera para pensionarte con el pago más alto posible

La forma de aprovechar al máximo las cotizaciones realizadas en ambos sistemas es mediante la Portabilidad de Derechos Pensionarios IMSS-ISSSTE

¿Cuándo deposita el IMSS y el ISSSTE? | Foto: página web IMSS-ISSSTE

Para algunas personas trabajadoras, la vida laboral no se desarrolló únicamente en un sector. Hay quienes comenzaron su trayectoria en una empresa privada y después pasaron al servicio público, acumulando semanas de cotización tanto en el IMSS como en el ISSSTE. Para estos casos existe un mecanismo que permite sumar esos periodos y evitar perder años de aportaciones.

Se trata de la Portabilidad de Derechos Pensionarios, un trámite que permite integrar los historiales de cotización de ambos institutos para calcular una pensión. Sin embargo, no todos los trabajadores pueden acceder a este beneficio, ya que existen requisitos específicos relacionados con la edad, el régimen pensionario y el tipo de cotizaciones realizadas.

IMSS e ISSSTE: ¿Cómo puedo obtener la pensión más alta posible?

La forma de aprovechar al máximo las cotizaciones realizadas en ambos sistemas es mediante la Portabilidad de Derechos Pensionarios IMSS-ISSSTE. Este mecanismo permite que los años trabajados en el sector privado y público puedan reconocerse dentro de un mismo historial de retiro.

El beneficio principal es que los periodos cotizados en diferentes instituciones no se pierden cuando una persona cambia de empleo. Por ejemplo, alguien que trabajó cinco años para una dependencia de gobierno y después 15 años en una empresa privada puede sumar esos periodos para cumplir con los requisitos de pensión.

Sin embargo, es importante considerar que únicamente cuentan los periodos que no fueron trabajados al mismo tiempo. Si una persona cotizó en el IMSS y en el ISSSTE de manera simultánea, ese tiempo no se duplica y solo se toma una vez para el cálculo.

De acuerdo con la normativa del ISSSTE, un año de cotización equivale a 52 semanas dentro de otro sistema de seguridad social. Esta equivalencia permite reconocer los años acumulados en ambos institutos y utilizarlos para alcanzar los requisitos necesarios.

Para quienes buscan pensionarse bajo la Ley del Seguro Social de 1997, en 2026 es necesario acreditar 875 semanas cotizadas. Esta cantidad aumenta 25 semanas cada año hasta llegar a mil semanas en 2031.

Por ello, sumar los periodos del IMSS e ISSSTE puede ser determinante para trabajadores que necesitan completar las semanas requeridas para acceder a una pensión.

Pensión IMSS e ISSSTE: requisitos y pasos a seguir para fusionar las pensiones

Para solicitar la Portabilidad de Derechos Pensionarios es necesario cumplir con ciertas condiciones establecidas por las autoridades. Entre los principales requisitos se encuentra haber cotizado tanto en el IMSS como en el ISSSTE.

Además, el trabajador debe pertenecer a la Ley del Seguro Social de 1973 o 1997 y estar inscrito en el Régimen de Cuentas Individuales del ISSSTE. Quienes forman parte del régimen conocido como Décimo Transitorio del ISSSTE no pueden utilizar este mecanismo.

La solicitud puede iniciarse desde los 59 años, aunque la pensión se solicita formalmente a partir de los 60 años por cesantía en edad avanzada o a los 65 años por vejez, dependiendo del caso.

También es necesario contar con la Constancia de Periodos Reconocidos ISSSTE-IMSS, documento que acredita los años cotizados en ambas instituciones.

Los documentos que deben presentarse incluyen:

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP.

Documento que acredite la inscripción al régimen de cuentas individuales del ISSSTE.

Último estado de cuenta de la Afore.

Constancia de periodos reconocidos por ambos institutos.

Antes de iniciar el trámite, el ISSSTE recomienda verificar que los datos personales y laborales sean correctos en sus plataformas oficiales. En caso de encontrar errores, estos deben corregirse antes de comenzar la solicitud de pensión.

El trámite debe realizarse en el instituto donde se registró la última cotización. Si el último empleo fue en el sector privado, puede presentarse ante el IMSS mediante una subdelegación o a través de IMSS Digital. Si la última cotización fue en el sector público, corresponde acudir a las áreas de prestaciones del ISSSTE.

El proceso incluye una revisión de los periodos cotizados entre ambas instituciones y la emisión de la constancia correspondiente. Posteriormente, el trabajador puede solicitar formalmente su pensión y definir la transferencia de los recursos acumulados en sus subcuentas de retiro.

El tiempo de resolución depende del instituto encargado del trámite. En el caso del ISSSTE puede tardar hasta 90 días hábiles, mientras que el IMSS establece un periodo menor. Una vez autorizada la pensión, los recursos correspondientes pueden depositarse en los días posteriores a la resolución.

La Portabilidad de Derechos Pensionarios representa una alternativa para quienes tuvieron una trayectoria laboral dividida entre el sector privado y público, ya que permite aprovechar los años cotizados en ambos sistemas y buscar mejores condiciones para el retiro.

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